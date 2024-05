No tenemos grupos de choque, asegura Morena en Guadalajara

El equipo de campaña de José María ‘Chema’ Martínez condena la violencia para atemorizar a la población y niega que brigadistas morenistas agredieran a los miembros de una familia en la colonia Fovissste Estadio este fin de semana.

Acusan de que se trata de un montaje para el que se utilizaron banderas de la campaña, sospechan que el buen desempeño que ha tenido el morenista rumbo a la alcaldía tapatía durante la campaña y los exitosos debates están provocando una guerra sucia por parte de sus contrincantes, primero repartiendo volantes en los sistemas de transporte y ahora acusando de que hay un grupo de choque guinda.

“Estas personas (agresores) no trabajan para la campaña de Morena... Esto huele a campaña de miedo para que la gente no vote por la opción política del cambio verdadero que representa Chema Martínez… No porque haya banderas de nuestro candidato es que haya sido gente de nosotros. Lo rechazamos. No tenemos grupos de choque, para nosotros es una fiesta democrática donde estamos promoviendo el voto, promoviendo el cambio. Para nosotros es una campaña de contraste”, enfatizó Mariana Fernández, candidata a regidora y vocera de la campaña de Chema Martínez.

La morenista exige que si los emecistas tienen pruebas que las presenten y sostiene que la guerra sucia y la campaña de miedo buscan impedir que se vote guinda el próximo 2 de junio, por lo que pedirán medidas cautelares para que no se esté atemorizando a la población.

“Nosotros convencemos con la palabra, convencemos caminando y recorriendo las calles. Estamos en la recta final. No les va a servir la victimización, no les va a servir la campaña de miedo, porque pareciera que se han puesto de acuerdo al decir que Guadalajara no se quiere convertir en otra ciudad o en otro estado. A ver, el miedo ya existe en Jalisco con los gobiernos que hay. A la gente la quieren asustar: ‘No dejen que llegue Morena, si llega nos va a ir muy mal’. Ellos podrían estar haciendo sus propios montajes”.

“El golpeteo para unos es normal, la guerra sucia, la guerra negra ha sido la formación de varios de ellos. Lo que no voy a permitir es que se mofen de las causas más sentidas, lo que nos duele a las tapatías y los tapatíos”, lamentó Chema recientemente al advertir que se estaban entregando panfletos en su contra burlándose del dolor de las familias de los desaparecidos.

El eje de la campaña morenista es de Esperanza y no de violencia: “Contundente. Que no quede duda, con Chema Martínez no hay ningún grupo de choque. No ha contado con grupo de choque en sus más de 20 años de participación política. Condenamos este tipo de prácticas… Nos preocupa porque están utilizando la violencia, están generando miedo y a final del día, están jugando con la vida de las personas”, añadió Alberto Salinas candidato a síndico en la planilla de Chema Martínez.