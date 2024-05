Luis Donaldo Colosio y Martha Herrera se declaran ganadores de debate por el Senado en Nuevo León

Luis Donaldo Colosio y Martha Herrera, candidatos al Senado de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, aseguraron que ganaron el debate entre candidatos al Senado en Nuevo León, pues plantearon propuestas y contrastaron con lo que acusaron que es una falta de interés de la federación hacia los problemas del estado.

En entrevista con Daniela García, en De Frente en Nuevo León, de El Heraldo Radio, destacaron los recorridos que han realizado como parte de las campañas y que son la única fórmula que ha recorrido todos los municipios del estado, incluso llegando a una segunda vuelta.

Sigue leyendo:

Máynez reacciona a declaraciones de Colosio y reitera que no va a declinar por Xóchitl Gálvez

Mariana Rodríguez creará Centros de Bienestar Animal

¿Cuáles son las principales demandas de los neoleoneses?

Foto: Especial

Coincidieron en que salud, educación, alimentación, seguridad, transporte, entre otras cosas, son las principales demandas que escuchan de parte de los neoleoneses, pues son los temas que les duelen.

"De ahí la importancia de los contrapesos ante los intentos de desestabilización que provienen del Gobierno federal", advirtió Colosio Riojas.

El exalcalde de Monterrey agregó que otros de los puntos que serán centrales en su agenda será la defensa de las instituciones y los organismos autónomos, pues acusó que el Gobierno federal intentó debilitar al INE, al Inai y a la Corte, entre otros.

Por ello, llamaron a observar el comportamiento de los partidos en el Congreso, al acusar que PRI y PAN se han comportado como "partidos veleta" que han votado junto con Morena, contrario a lo que aseguró que hizo Movimiento de Ciudadano.

"Se trata de servir de contrapeso ante una realidad nacional que no da tregua, que estamos retrocediendo", dijo Colosio, quien acusó que en el país no hay agua, luz, apoyos al campo, no hay una política de salud clara y en educación se ha rezagado una generación de modo irreparable.

Llaman a la ciudadanía a ejercer el voto

Foto: Especial

Sobre los programas sociales consideraron que son útiles pues mantienen a un buen número de personas fuera de la pobreza alimentaria, pero que son bolsas "con agujeros" pues se ha "descobijado" otras áreas, por lo que los ciudadanos deben gastar en medicinas o estancias infantiles.

Martha Herrera remarcó que estos recursos deben focalizarse para apoyar a las personas en pobreza extrema, como se hizo en Nuevo León donde sí disminuyó la cantidad de población en esa situación y añadió que el mejor programa social es el empleo.

Finalmente, llamaron a que todos los ciudadanos se informen y salgan a votar este 2 de junio.

"Están hipotecando su futuro si no van, en un año se van a preguntar por qué no fueron (...) este sexenio se definen cosas muy importantes así que es bien importante que todas y todos vayamos a votar", dijo Martha Herrera.