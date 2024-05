Mariana Rodríguez creará Centros de Bienestar Animal

Para ofrecer protección y cuidado a perros y gatos que viven en situación de calle, Mariana Rodríguez Cantú pondrá en marcha los Centros de Bienestar Animal.

Durante un pegoteo este domingo en el cruce de Avenida Gonzalitos y Zapotlán, la candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Monterrey enumeró acciones que se harán en beneficio de los animales domésticos.

Aprovechando que en la pega de calcas, algunas familias llevaron a sus mascotas, Mariana detalló las acciones que las beneficiará como la realización de campañas de vacunación y esterilización.

A la par, activará también brigadas permanentes de rescate y adopción, a través de los Centros de Bienestar Animal que contempla implementar durante su gestión como alcaldesa.

"Les hemos platicado que vamos por las cinco delegaciones municipales en donde los servicios municipales se acerquen a cada uno de los distritos. Estas delegaciones municipales, ya les hemos platicado, que van a tener la policía 24/7, las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia, los Centros de Atención Integral para Adolescentes, la Ventanilla Mujer, el Centro de Emprendemos Monterrey y también los servicios municipales y todos los trámites que pueden hacer", recordó la representante de MC.

"Y estas delegaciones municipales contarán con centros de bienestar animal, también porque sabemos que el tema de bienestar animal muchas veces son parte de nuestra familia y si no, son parte de nuestra comunidad, pero actualmente existen muchos perros y gatos viviendo en situación de calle que no tienen atención de nadie, es un tema de salud pública cuando no son atendidos", lamentó.