Histórico: San Gregorio Atlapulco se le entrega a Gabriel Del Monte

Gabriel Del Monte y Santiago Taboada llenaron la plaza principal de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, en un histórica concentración después de nueve años de que ningún poítico había podido presentarse a dialogar con sus habitantes.

Taboada y Del Monte, candidatos de Va X la CDMX a Jefatura de Gobierno y a la Alcaldía Xochimilco, respecitvamente, denunciaron el abandono en que las actuales autoridades tienen a la población, ofrecieron hacer de Xochimilco una de las más seguras de la Ciudad de México y destacaron la carencia y contaminación del agua.

Del Monte planteó la necesidad de establecer plantas de tratamiento

“Queremos agua para todos y no queremos una privatización del agua. Aquí en Xochimilco es algo que tenemos que cudar porque hoy nos la están tandeando de una manera que no alcanza… y un compromiso que tengo con ustedes, aquí y porque me voy a apoyar siempre con Santiago Taboada, es que a no va a haber ninguna persona a quien ele falte el agua”, aseguró Del Monte, quien destacó la lucha que históricamente ha llevado San Gregorio en defensa del agua.

Para ello, Del Monte planteó la necesidad de establecer plantas de tratamiento de agua para devolver a los canales agua limpia, y pidió apoyo de Taboada y de las candidatas a Diputadas a que se instalen pantas de tratamiento de agua para devolver agua a los canales. Asimismo, propuso la construcción de un mercado de flores en San Gregorio.

Taboada aseguró que Xochimilco contará, por fin, con un Hospital de Especialidades

“En esos ejidos, en la zona chinamperas que tenemos las vamos a hacer muy productivas para que esos mercados de flores vuelvan a a ser de todos nosotros y fomentemos mucho el desarrollo económico”, explicó Del Monte.

En su turno, Taboada aseguró que Xochimilco contará, por fin. Con un Hospital de Especialidades para atender a mujeres, adultos mayores, niñas y niños, y donde nunca falten las medicinas.

Y anunció: “Vamos a regresar el programa Médico en tu casa, vamos a dar atención médica y medicinas a adultos mayores y personas con discapacidad. Segunda cosa: vamos a dar a las mujeres un salario rosa Chilango”, prometió.