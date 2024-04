Han renunciado el 14% de los funcionarios de casilla en Sonora

Hasta el corte del 24 de abril, ya casi cinco mil ciudadanos que habían aceptado convertirse en funcionarios de casilla terminaron renunciando a este nombramiento en Sonora.

Lo anterior representa más del 14% de las personas que se requieren para completar las mesas directivas de casilla.

La maestra Verónica Sandoval Castañeda, Presidenta de la Junta Local del INE en Sonora precisó que donde han tenido más problemas es el distrito federal de Navojoa, donde incluso batallaron para integrar a los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE).

“El distrito donde más problemas tenemos es Navojoa, que ha dado la sorpresa, porque Novoa y Etchojoa incluso no teníamos los CAE completos, entonces no podíamos buscar a los ciudadanos, ha sido la sorpresa, porque a pesar de que no es distrito fronterizo hemos tenido muchos problemas para integrar, también los estamos teniendo en San Luis Río Colorado y aquí en Hermosillo”.

En total son 4 mil 911 personas que renunciaron al momento de ir a entregarles el nombramiento como funcionarios de casilla. En el distrito federal cuatro de Guaymas fueron 1 mil 75, en Nogales fueron 1 mil 52, en Ciudad Obregón 871, en los dos distritos de Hermosillo suman 867 y en San Luis Río Colorado son 355.

Los principales motivos son: que los ciudadanos no atienden al capacitador electoral, aun estando en el domicilio; no tener permiso del trabajo; una rotunda negativa a participar; por estar al cuidado de un familiar; algún viaje o por enfermedad.

“A veces es el absoluto rechazo a participar, cuando no nos dan un motivo, nomás nos dicen que no, ¿Por qué?, porque no, no puedo; eso es una negativa inminente. Tenemos otras justificaciones como estar enfermo, estar al cuidado de un familiar, viajar durante la jornada electoral, permisos para ausentarse de su trabajo o conflictos sociales o políticos, cuestiones religiosas”.