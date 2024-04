Mario Delgado sobre reunión de Morena con el INE: "No pueden cerrar los ojos"

La tarde de este martes 16 de abril, integrantes de Morena, PT y PVEM se reunieron con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) con el fin de presentar las propuestas de la alianza Sigamos Haciendo Historia en torno al periodo electoral que está viviendo el país.

Al respecto, Mario Delgado, presidente nacional de Morena calificó la reunión como positiva pero afirmó que el INE no puede "cerrar los ojos" en materia de la guerra sucia que se está dando entre los partidos.

Fue muy buena reunión. La verdad es que muy buena disposición parte de los consejeros a escuchar las preocupaciones que tenemos en torno al proceso electoral. En el tema de la guerra sucia, no pueden cruzarse, no pueden cerrar los ojos algo que está ocurriendo todos los días con inversiones millonarias con cooperación desde el extranjero y no es un tema de de censura.