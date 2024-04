Fascista y autoritario pedir cancelación de mañaneras; quieren “cerrarle la boca al presidente”: Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que la petición de la candidata de "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, de cancelar la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador es “autoritaria” y “fascista”.

En conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México, el líder morenista dijo que la medida solicitada por la candidata de oposición busca “cerrarle la boca al presidente” y que Morena, PT y PVEM no lo van a permitir.

Al respecto, apuntó que no lo van a permitir, ya que hoy en día se tiene una democracia plena, con más libertad que nunca, por lo que no van a permitir un retroceso.

Mario Delgado anunció que los partidos integrantes de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" solicitarán una audiencia a las y los consejeros de Instituto Nacional Electoral (INE) para el próximo domingo 14 de abril en la que expondrán su rechazo a la solicitud de cancelar la mañanera, así como demostrar la "guerra sucia" en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la candidata Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación.

El líder morenista afirmó que el INE no puede hacer una campaña como lo pidió Xóchitl Gálvez, ya que no está dentro de sus facultades.

“Como no sube en las encuestas, que el INE le haga una campaña, y esa campaña consiste en que diga el INE que no van a desaparecer los programas sociales. No puede hacer eso el INE".