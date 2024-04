AMLO asegura que buscan silenciarlo con la cancelación de las Mañaneras

Previo a que se discuta este jueves en el Consejo General del INE la petición para que se suspendan la Mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que quieren cancelar las conferencias para silenciarlo y que no se puedan aclarar los ataques contra su gobierno. Sin pregunta de por medio, dijo que sus conferencias son un espacio para presentar información.

“Y tenemos la conferencia mañanera, matutina, dirían los intelectuales del régimen y aquí podemos aclarar, por eso quisieran ellos cancelar este espacio, pues quieren cancelar la conferencia de la mañana, violar la constitución, el artículo sexto, séptimo de la constitución, me quieren silenciar, no puedo informar, no puedo ejercer mi derecho, de réplica”, aseguró.

Foto: Espacio

El presidente López Obrador criticó que los conservadores quieren usar los espacios informativos para seguir manipulando.

“Entonces nada más ellos van a estar hablando, y manipulando, y calumniando, y ¿nosotros no vamos a poder replicar?, ¿no podemos informar?, ¿no se va a garantizar en México el derecho a la información, y dónde queda la democracia?, ¿y la transparencia que es una regla de oro de la democracia?, ¿por qué querer silenciarnos?, es el extremo, así son los conservadores, así son, por eso estamos viviendo tiempos interesantes, ¿cuándo se había pensado en callar al presidente?, ¿cuándo?, nunca, entonces sí, no debemos quejarnos”, apuntó.

El presidente dijo que cancelar las mañaneras es como pedir que se haga lo mismo con las concesiones, “yo no lo voy a hacer, de Radio Fórmula, de Azteca, de Televisa, o de Reforma, o no lleguemos hasta allá porque dicen que va a ser temporal, bueno pues es temporal, que cancelen el programa de Loret, de Ciro, de López Dóriga, no pues son todos, o sea, saldríamos ganando ¿no?”.

En la sexto punto del orden del día de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE se lee que a petición del PAN, PRI y PRD, “Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que, en el marco de los procesos electorales ordinarios federales y locales 2023-2024, se ordena la suspensión de difusión de las conferencias del C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conocidas como Mañaneras".

