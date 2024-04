Sheinbaum asegura que no habrá imposiciones a la iniciativa privada

La candidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con empresarios de todo el país, a quienes garantizó que no habrá imposiciones a la iniciativa privada y planteó un modelo para que la inflación no impacte en el próximo sexenio.

En un conocido hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México, la abanderada morenista adelantó que hay dos ejes para una mayor recaudación, el primero el uso de la tecnología, simplificar trámites y digitalización de trámites.

Alejandro Malagón, líder de los industriales habla en el evento con la candidata Claudia Sheinbaum. Créditos: @CONCAMIN

Mejora regulatoria para simplificar tramites para la inversión y simplificar el SAT para pago de impuestos. Aduanas, invertir en la modernización de equipamientos para aumentar la recaudación y combatir la corrupción en todos los lugares", dijo.

Sheinbaum Pardo resaltó que busca que el salario mínimo represente 2.5 canastas básicas, ante eso su equipo ya labora en modelos para que no haya un impacto de la inflación hasta el 2030.

Sostuvo que en materia de salario mínimo no habrá imposiciones sino diálogo con los empresarios.

En cuanto a la relación con Estados Unidos afirmó que están elaborando planes y se analiza el T-MEC para que sin importar quien llegue a la Presidencia de ese país, en México tengamos este potencial para generar inversión y que no impacte al medio ambiente.

Aseguró que en el próximo sexenio, si gana la Presidencia de la República se construirán 100 parques industriales con conectividad a carreteras puertos ferrocarriles y con Estados Unidos.

Reiteró sus propuestas como respetar la autonomía del Banco de México, no habrá gasolinazos, continuar con la política de austeridad, garantizar que no vuelvan los excesos y no condonación de impuestos.

En el Hotel Hilton del Centro Histórico de la Ciudad de México, el evento de la candidata presidencial arrancó con un mensaje de Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), quien afirmó que los industriales están listos para construir a favor de México y trabajarán con quien reciba el voto mayoritario en las elecciones del 2 de junio

Sostuvo que los empresarios están listos para superar la inercia de repartir culpas y entrar a una dinámica de asumir responsabilidades.

Asimismo, planteó varios puntos como la certidumbre para la inversión que es el desarrollo para la nación, visión global para beneficio local, educar para servir competir y prosperar, defender y cuidar el planeta sobre todo el agua, entre otros puntos.