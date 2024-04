Gabriel del Monte suma respaldo de importantes políticos en Xochimilco

Nancy Cárdenas, exdiputada por el PRD, Juan González Romero, exdelegado, Roberto Caña, excandidato de Morena a la Alcaldía y Abel Mendoza, ex presidente de Morena en la Alcaldía, se sumaron al proyecto de Gabriel del Monte como candidato a la alcaldía Xochimilco de la coalición Va X la CDMX.

“Hoy me he sumado al esfuerzo nacional que está encabezando nuestra candidata Xochitl Gálvez, en ese esfuerzo y también muy memorable movimiento de la marea rosa que llevó a Xochitl hoy ser candidata de la coalición… estamos apoyando igual como sociedad civil a nuestro candidato a Jefe de Gobierno, Santiago Taboada, y por supuesto que en Xochimilco tenemos que cerrar esa pinza para lograr el cambio en estos tres niveles de gobierno”, expresó Nancy Cárdenas al ofrecer su trabajo y experiencia a Del Monte.

“En Xochimilco no requerimos colores sino convicciones", sostuvo Del Monte Foto: Especial

A su vez, el ex delegado Juan González Romero sostuvo que “somos casi medio millón de habitantes en una delegación muy importante para la ciudad”.

“Creo que en los últimos años, Morena, a través de su Alcalde, reelecto ya en seis años de Gobierno, lo que nos ha demostrado es que no ha podido… ha decepcionado a la mayoría, a casi la totalidad de los habitantes de esta demarcación.

“Es por eso ciudadanos, vecinas y vecinos, que hoy me sumo con todo mi compromiso, mi experiencia a la candidatura de Gabriel del Monte, porque vamos a ganar”, advirtió González Romero.

Abel Mendoza, primer presidente de Morena electo en Xochimilco, se manifestó en contra de candidatos impuestos. “No queremos a la candidata P T- Morena impuesta, porque a ojos vistos todos nos percatamos de que las autoridades de Morena Ciudad de México le fallaron no sólo a Xochimilco, le fallaron a la ciudad entera”, acusó.

En tanto, Roberto Caña, ex candidato de Morena a la Alcaldía, afirmó que no quiere ser cómplice “del autoritarismo en el que ha incurrido el equipo de Morena…. Su servidor Roberto Caña Herrera, con un grupo de muchos, muchos militantes de Morena, hemos tomado la decisión de apoyar esta candidatura con nuestro amigo Gabriel del Monte, candidatura y por voz de mi amigo, él menciona que en este proyecto no cabrán los mentirosos, los traidores y mucho menos los corruptos, situación que compartimos y es algo por lo que vamos a luchar”.

Gabriel del Monte asumió con responsabilidad los compromisos recibidos.

“En Xochimilco no requerimos colores sino convicciones, trabajo en equipo y este gran compromiso que está generando no solo con ellos, sino con muchas otras más personas, lo voy a llevar con la frente en alto, pero sobre todo con una gran responsabilidad, porque no les vamos a fallar a Xochimilco como le han fallado”, finalizó Del Monte.