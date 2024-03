Margarita González inicia campaña en Morelos acompañada por Claudia Sheinbaum

Margarita González Saravia, candidata de Morena a la gubernatura de Morelos, comenzó su campaña la tarde de este domingo 31 de marzo desde la plaza de armas de Cuernavaca, capital del estado.

La aspirante de Morena, PT y PVEM da el banderazo inicial a sus actividades proselitistas con la presencia de Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, quien viajó a Cuernavaca luego de estar por la mañana en Izúcar de Matamoros, Puebla, acompañando el arranque de campaña de Alejandro Armenta.

Reconoce a López Obrador y asegura que Sheinbaum consolidará la Cuarta Transformación

La morenista agradeció la presencia de Sheinbaum Pardo, a quien le garantizó que Morelos será "siempre su casa". Detalló que la fuerza del movimiento que representan tiene su ejemplo en procesos históricos a favor de la democracia y se refirió al Presidente Andrés Manuel López Obrador como un referente de gobierno honesto, a quien también lanzó un mensaje de gratitud, mientras coreaba "es un honor estar con Obrador". Agregó que Claudia Sheinbaum consolidará la Cuarta Transformación cuando llegue a la Presidencia.

González Saravia dijo estar motivada por la búsqueda de la igualdad social, lo que la llevó a renunciar a los privilegios de su entorno familiar para realizar trabajo desde los sectores campesinos y de ese modo llegó a la necesidad de la organización política, que la acercó a liderazgos históricos de la izquierda.

Añadió que los principios de no mentir, no robar y no traicionar no son palabras huecas, sino que implican un gran compromiso y una gran responsabilidad para guiar un gobierno honesto y austero, favorable siempre a los más necesitados.