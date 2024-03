"Llegó la hora del sueño mexicano": Alejandro Armenta inicia campaña en Puebla acompañado por Claudia Sheinbaum

El candidato a la gubernatura de Puebla por Morena, PT y PVEM, Alejandro Armenta Mier, comenzó este domingo 31 de marzo su campaña rumbo a las elecciones del 2 de junio, desde el municipio de Izúcar de Matamoros donde fue acompañado por la candidata presidencia de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.

Arropado por cientos de simpatizantes provenientes de distintos municipios de la entidad, Armenta encabezó la concentración con la invitada de honor, a cuyo templete tardaron varios minutos en llegar, pues atendieron a los presentes, quienes les solicitaban saludos y fototgrafías.

Sigue leyendo:

"Sí hay de otra para Puebla": Eduardo Rivera inicia su campaña acompañado por Xóchitl Gálvez

Sheinbaum asiste a arranques de campaña de candidatos de Puebla y Morelos

Defiende la cuarta transformación

Armenta Mier comenzó su discurso saludando a la región de la mixteca. Ahí, se refirió al fenómeno de la migración, al señalar que es habitual que los habitantes de sus municipios tengan que salir a cruzar la frontera y derramar su sangre en busca del sueño americano. Por ello, dijo que llegó la hora del "sueño mexicano" con la doctora Claudia Sheinbaum, que significa Cuarta Transformación y Humanismo Mexicano.

Remarcó que el legado del movimiento es el de poner "por el bien de todos, primer los pobres". En ese sentido, garantizó que hay unidad en el estado, incluido a todos aquellos que buscaron la candidatura y que la megacoalición defiende los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Por otra parte, remarcó que necesitan en el estado ganar los escaños para el Congreso de la Unión, así como las diputaciones al Congreso del estado.