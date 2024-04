Hoy inicia la cuenta regresiva para que juntos logremos el renacer de Coyoacán: Hannah de Lamadrid

Hannah de Lamadrid, candidata de Morena a la alcaldía de Coyoacán aseguró que hoy inicia la cuenta regresiva para que los malos gobiernos se vayan y nunca más regresen. “Este próximo 2 de junio con su apoyo vamos a lograr el renacer de nuestro querido Coyoacán”, señaló.

De Lamadrid arrancó campaña con un recorrido casa por casa en la colonia Ampliación San Francisco Culhuacán donde sostuvo que para ser un buen gobernante es necesario escuchar de viva voz las necesidades de los vecinos, así como ser empático con sus problemas.

“Conmigo van a tener una alcaldesa de calle no de escritorio porque para gobernar hay que escuchar, hay que conocer a los vecinos y atenderlos uno a uno. Ya no más gobernantes hipócritas, no nos hace falta un alcalde que solo salga a las calles para tomarse fotos y subirlas a redes sociales, hace falta un gobierno del pueblo y para el pueblo”, declaró durante su visita a los hogares de las familias de Coyoacán.