República Fraterna de Claudia Sheinbaum ¿de qué trata la propuesta?

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, mantiene su gira de campaña alrededor de la República Mexicana para dar a conocer los 100 puntos de su Proyecto de Nación que aplicaría en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio.

Entre esta agenda se encuentra República Fraterna, la cual engloba una serie de puntos para apoyar el crecimiento e igualdad de diversos sectores del país. Los cuales son:

Reforma Constitucional para promover la justica y reconocimiento de las culturas y las lenguas

Pensión universal a adultos mayores, apoyos a las personas con discapacidad y crecimiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, aumentos al programa de bienestar de niños y niñas de madre

Apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de los 65 y más a las mujeres de 60 a 64 años

Fortalecimiento al Banco del Bienestar

Apoyar iniciativa para prohibir constitucionalmente el maltrato de animales

Claudia Sheinbaum destaca su proyecto para diversos sectoresFoto: Archivo

Sheinbaum pide unidad y fraternidad entre los mexicanos

Durante sus recorridos en el país, Claudia Sheinbaum ha repetido la importancia de la unidad con el pueblo de México desde el partido, lo que se llevará a cabo privilegiando las causas de la denominada Cuarta Transformación, así como los valores que conlleva.

"Unidad primero con el pueblo, es la unidad entre nosotros, es unidad con el pueblo, con las causas con las que luchamos, cada vez que alguien no le toque ganar una encuesta (...) que no piense en su persona, pero tenemos que generar unidad con nuestras causas y con el pueblo de México, sino entendemos que lo más importante es el proyecto, entonces no nos va a ir bien", enfatizó

Manuel Velasco ha mostrado su apoyo a la candidata Foto: Archivo

En ese sentido, Manuel Velasco, coordinador de Alianzas en la campaña de la candidata de Morena, indicó que la ex jefa de Gobierno entiende que la lucha no es entre hermanos ni entre mexicanos, por tal motivo, impulsa un proyecto que privilegia la unidad.