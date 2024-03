Claudia Sheinbaum cuestiona al INE por la suspensión de La Hora Nacional y pide imparcialidad

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, indicó que no estaba de acuerdo con que el programa de radio “La Hora Nacional” salga del aire.

La morenista cuestionó que el INE se haya negado a investigar la presunta guerra sucia en su contra por medio de bots comprados e interacciones en redes sociales desde el extranjero, mientras que se haya mostrado a favor de bloquear la emisión del programa radiofónico por supuestamente inferir en los comicios del 2 de junio.

Federico Döring y Luis Alberto Mendoza presentaran a nombre Partido Acción Nacional (PAN) una denuncia contra concesionarios ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violación al principio de imparcialidad, donde presuntamente se realiza propaganda a favor de la doctora en Física.

Claudia Sheinbaum exige imparcialidad en el INE

La candidata a la presidencia de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde exigió al INE tener imparcialidad en los temas, ya que cuando su equipo pidió una investigación no lo hicieron.

“Hay cosas que no me explico, cuando se pide revisar la guerra sucia, los bots comprados desde el extranjero, dicen que no se tiene que investigar [...] Entonces el INE tiene que revisar una como otra cosa, nadie está diciendo que no revise las quejas, pero hay que ser parejo”, resaltó Claudia Sheinbaum.