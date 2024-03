Equipo de Claudia Sheinbaum pide cambiar moderador en el primer debate presidencial

Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles de Claudia Sheinbaum, afirmó que las declaraciones en contra de Hugo López-Gatell por parte del periodista Manuel López San Martín no garantizan la parcialidad en el primer debate presidencial.

Y es que en su programa de radio del viernes pasado, el periodista San Martín indicó que el subsecretario de Salud fue “sacado de la basura por el presidente (Andrés Manuel) López Obrador. En la basura lo tenía Morena porque él se inscribió, quería ser candidato, jefe de Gobierno, senador, diputado, lo que le dieran, pero no le dieron nada en la 4T”.

Ante estas declaraciones, el equipo de campaña de la Dra. Sheinbaum, candidata a la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, reveló que pedirán el cambio como moderador López San Martín.

“Es lamentable sus expresiones previo a que modere el primer debate presidencial; me parece imprudente, me parece insensible, me parece una provocación y nos obliga a pedir que sea retirado como moderador en el primer debate”, dijo Noroña.

Sheinbaum en Durango. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pide revisión de la imparcialidad

Debido a los comentarios del periodista López San Martín, Claudia Sheinbaum indicó en Durango que era importante revisar la imparcialidad del periodista.

“No me pareció lo que dijo, esta denostación a una persona. Puedes no estar de acuerdo, pero esta denostación que se hace, y luego aparte querer ser imparcial en un debate, sí es importante que se revise”, resaltó la Dra. Sheinbaum.