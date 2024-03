La gente me pide selfies y me pregunta si traigo palomitas: Chertorivski

El candidato para la Jefatura de Gobierno por parte de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, afirmó que luego del primer debate entre candidatos al gobierno de la Ciudad de México, que se llevó a cabo el 17 de marzo, ha notado un cambio en el conocimiento que tienen de él los capitalinos, quienes le piden selfies y le preguntan si trae palomitas.

“La calle ha sido fantástica, estoy en mercados públicos, estoy en cruceros, veo a muchísima gente y el conocimiento ha sido muchísimo, en todas partes me llaman a pedir selfies y me hablan de las propuestas que hicimos en el debate y también me dicen que si no traje palomitas”, dijo a medios de comunicación.

Lo anterior, al ser cuestionado por su lugar en las encuestas, minutos antes de tomar protesta a los candidatos naranjas a alcaldías y diputaciones en la capital, junto con el candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez.

Sigue leyendo:

Salomón Chertorivski propone crear Secretaría para atender necesidades de migrantes

Perfila Chertorivski inversión de dos mil mdp para su plan de deporte y salud

Acusa que el Gobierno hace trampa y no hay sanciones

Por otra parte, Chertorivski afirmó que el Gobierno federal y Morena no han dejado de "hacer trampa" en el proceso electoral que se vive en el país.

El partido en el gobierno no ha dejado de hacer trampa en ningún momento, lo hace para las contiendas electorales y lo hace para aplicar políticas en donde las leyes ni siquiera tuvieron cabida, entonces estamos frente a un gobierno que hace trampa.

Asimismo, acusó que a las autoridades no les ha interesado castigar a los candidatos que comenzaron sus campañas con tiempo de antelación o que los mismos llenen de basura las calles con sus propagandas.

No les importa comenzar campaña antes, que no les importa llenar la ciudad de basura con recursos públicos y de forma anticipada, que no les importan las reglas.

El aspirante apuntó la importancia de que los ciudadanos se den cuenta de que existe un gobierno que hace trampa durante este importante proceso.