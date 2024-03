Ruta 2024: así fue el primer debate entre candidatos a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

"Hay condiciones para seguir debatiendo, pero así arrancamos con este debate, me siento bien, me siento contenta, arrancamos fuerte. No solo ganamos el debate, sino vamos a ganar la ciudad", destacó la candidata esta noche.

"Hay un sentimiento en la Ciudad de que continúe la transformación, estamos dos dígitos arriba y ellos están perdiendo. Salimos muy bien del debate", enfatizó Clara Brugada.