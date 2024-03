En Cuajimalpa arropan a Clara Brugada; “no queremos periferias abandonadas”

En su segunda visita a la alcaldía Cuajimalpa, la candidata a la jefatura de gobierno de Morena-PT-Verde, Clara Brugada fue arropada por el exalcalde de esta demarcación, Adrián Rubalcava.

Durante una asamblea informativa en San Mateo Tlaltenango, la morenista escuchó a los habitantes, a quienes les prometió resolver el problema de escasez de agua en la zona. Apuntó que mañana en el Río Magdalena, único caudal de agua vivo de la capital, presentará a detalla sus propuestas en materia hídrica.

Resaltó que su primera acción como jefa de gobierno será convocar a una reunión con la presidenta, Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para implementar un plan para resolver el tema de agua. “No estoy aquí para hacer una promesa sino un compromiso para atender en cuanto llegue a gobierno”, afirmó.

Brugada se compromete a seguir impulsando el bosque de agua de la Ciudad de México

“El bosque de agua, que es la fábrica de agua de esta ciudad, tiene que estar fortalecido", destacó Brugada. FOTO: Especial

Comentó que “necesitamos dedicarle recursos y compromiso a seguir impulsando el bosque de agua de la Ciudad de México, que está aquí en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, y son sus bosques”.

Por ello, dijo que “no más ocupación en los bosques, no más ocupación ilegal en las zonas de conservación, eso significa defenderlas de las talas clandestinas e ilegales, también significa apoyar para continuar reforestación”.

“El bosque de agua, que es la fábrica de agua de esta ciudad, tiene que estar fortalecido. También implica inyectar millones de litros de agua al subsuelo, regenerar agua e inyectarla al subsuelo para garantizar que los pozos se mantengan con agua”, explicó.

Cuajimalpa tendrá su línea de cablebús

Brugada garantizó que buscará opciones de movilidad. FOTO: Especial

Asimismo, Brugada garantizó que buscará opciones de movilidad para llegar a este pueblo originario, porque actualmente solo tiene “un camino con dos carriles”, por lo que destacó que se va a implementar una línea de cablebús en esta demarcación.

“No hay como venir a los pueblos, sufrir con los pueblos y comprometerse con ustedes. No queremos periferias abandonadas”, enfatizó.

Por su parte, el candidato al Senado, Adrián Rubalcava expresó que no hay más opción para la capital que Brugada Molina, pues dijo es “una mujer que entiende las problemáticas desde el fondo, ya que cambió una comunidad residencial para vivir con su pueblo”.

De igual forma, dejó en claro que el candidato de la oposición, Santiago Taboada pertenece a “Benito Juárez, una alcandía que está llena de impunidad desde hasta arriba hasta abajo”, y agregó que “ahí no se persigue a los delincuentes, ahí se les protege, los delincuentes gobiernan esa alcaldía”.

Alejandro Moreno sigue gozando de impunidad: Rubalcava

"Me voy del gobierno, pero no me voy de sus corazones”, declaró Rubalcava. FOTO: Especial

Recordó que hace unos meses “llegó un momento decisivo en mi vida personal, era irme o con la mejor candidata que ha tenido este país que es Claudia Sheinbaum, o tolerar la corrupción o permitir que los presidentes de los partidos sigan gozando de impunidad como es el caso de Alejandro Moreno”.

“(Este último) está en la lista como el número uno del senado para ser todavía bendecido por el fuero constitucional, no lo iba yo a permitir y a pesar de que me ofrecían ser senador por allá, platiqué con una mujer que se llama Clara Brugada, y ahí conocí el contraste entre un gobernante que quiere el poder para seguir quitándole cosas a la gente y construyendo edificios, y una candidata que simpatiza con la gente, que camina las calles, que saluda a uno a uno, que además le permite a todo el mundo escucharla, y deja que ellos les digan sus opiniones”, manifestó.

Añadió que “quiero decirles a todos ustedes que me voy del gobierno, pero no me voy de sus corazones”, no obstante, agregó que “desde la trinchera que me toca estar, estaré muy al pendiente de los que les toque estar aquí para que Cuajimalpa siga haciendo el mejor lugar para vivir”.

Al evento también acudió la candidata al senado, Ernestina Godoy; la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, y líderes ejidales.

