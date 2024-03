Primer debate: estas son las propuestas de Clara Brugada para la CDMX

Clara Brugada, candidata de la Coalición "Sigamos Haciendo Historia", participó en el primer debate a la Jefatura de Gobierno en la capital.

Ahí dejó claro el contraste entre su visión de derechos, libertades, bienestar y progreso para la Ciudad y la de su principal oponente político, Santiago Taboada, quien dijo “representa retroceso y corrupción y privilegia sus negocios personales”.

Su propuesta social se basó en 10 puntos: tres nuevos pilares del Estado de Bienestar para el siglo XXI que consisten en Sistema Público de Cuidados, Ingreso ciudadano universal y Trabajo digno.

Además, construcción de 100 nuevas Utopías y apoyo a los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanos; apoyo económico desde la cuna hasta los tres años; pensión universal a partir de los 60 años y apoyo a personas con discapacidad; becas para los estudiantes de universidad.

También, derecho a la cultura y la educación para que ningún joven se quede sin estudiar; más de doscientas mil acciones de vivienda social; cinco nuevas líneas de Cablebús, más Metrobús y ciclovías; salud y medicina, casa por casa, familia por familia, y una ciudad libre de violencia, con igualdad de género y diversidad sexual.

"Nosotros somos el movimiento del bienestar y la felicidad de la gente. La ciudad del humanismo mexicano. Vamos a tener una ciudad de diez y un gobierno que trabaje al cien como tú mereces, no de cinco como ellos quieren. Vamos a construir el segundo piso de la transformación", resaltó.

Delineó los puntos de su ambiciosa agenda social para la Ciudad, como el Sistema Público de Cuidados, que contempla la red más grande de centros de cuidado infantil, casas de día para personas adultas mayores y centros de rehabilitación para personas con discapacidad.

"Vamos a crear este sistema público de cuidados para atender con c de calidad, c de calidez y c de corazón.", agregó.

En relación con los espacios públicos, la candidata anunció la construcción de 100 Utopías en toda la ciudad, que se sumarán a las 12 que ya edificó en Iztapalapa.

En materia educativa, Clara Brugada destacó su compromiso con los jóvenes, prometiendo gestionar escuelas de tiempo completo, renovar la infraestructura educativa, construir tantas preparatorias como secundarias y tantas universidades como preparatorias, gestionar para eliminar el examen de COMIPEMS para que ningún joven se quede sin estudiar, crear una beca para universitarios y programa de vivienda social para juventudes.

CDMX va a seguir siendo la capital de la política social y de derechos: Brugada

En materia de Desarrollo Humano, Estado de Bienestar y Política Social, Clara Brugada aseveró que la Ciudad de México va a seguir siendo la capital de la política social y de derechos, y que para tener una ciudad de bienestar se necesita congruencia, misma "que no tiene el candidato del PAN".

"Mientras que nosotros decidimos hacer derechos los programas sociales, ellos votaron en contra de la pensión de adultos mayores y el apoyo a los jóvenes. Cuando Claudia Sheinbaum quiso elevar a rango constitucional el programa "Mi beca para empezar" ustedes no apoyaron, y aún así fueron derrotados. Él dice apoyar la diversidad sexual pero votó en contra del matrimonio igualitario.

La propuesta de salario rosa no es ni salario, ni es rosa porque no es para todas", reprochó. Finalmente llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar en este proceso electoral pues ellos son la corrupción.

