Brugada denuncia venta ilegal de departamento de Taboada

En el último bloque del debate chilango, la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada denunció que en 2016 su contrincante, Santiago Taboada adquirió un crédito de 5 millones para una casa y cuatro años después siendo alcalde de Benito Juárez “la pagó y la vendió a un proveedor de la alcaldía a su triple valor original”.

Está acción, dijo se llama “corrupción, se llama Taboada Gate”, incluso, destacó que algunos contratistas de la demarcación que gobernada lo llaman “Santiago Tajada”.

“En esta elección hay de dos. ¿Qué prefieres? Un gobierno que te quite programas sociales o un gobierno que pueda ampliarlos. Puedes elegir entre los que construyen pisos de corrupción o elegir por los que construimos para enriquecer la ciudad y su gente.

Así de claro. ¿Qué prefieres? Honestidad o corrupción. Ellos siempre han gobernado para ellos mismos. Yo voy a gobernar para todos”, apuntó.

Pidió a Taboada que antes de hablar de corrupción “vea y responda por el denominado cartel inmobiliario”. Dejó en claro que busca consolidar una Ciudad de México de clases medias ; “que te vaya bien a ti, a quienes viven en Tláhuac o Polanco”.

“Vamos a consolidar de clases medias, queremos una ciudad y una sociedad libre de pobreza, haré equipos con los empresarios”, apuntó.

Se comprometió a no aumentar impuestos, mejorar la recaudación y combatir la corrupción. “Hemos logrado hacer mucho con los mismos recursos pero con honestidad, eso no les cabe y no lo entienden”, destacó.

Al finalizar el debate, Brugada Molina señaló que salió más fuerte de este ejercicio democrático y refirió que “vamos a ganar”, pues desenmascaró a su principal rival.

“Hice más de 50 propuestas para la ciudad. Y también desenmascaramos quién era. Hoy se victimizan, pero él es el mejor candidato que representa a la corrupción. Esa es la realidad. Hay un sentimiento de la población en esta ciudad que quiere que continúe la transformación. Eso no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Estamos dos dígitos arriba y vamos a ir mejor. Así que pues ellos se están perdiendo. Entonces realmente salimos muy bien del debate”, manifestó.