La contienda en Jalisco no será un día de campo: Laura Haro

Con un breve discurso de no más de quince minutos, Laura Haro Ramírez, candidata de la alianza Fuerza y Corazón por Jalisco a la gubernatura del Estado, inició su campaña en la Plaza de la Liberación en el centro de Guadalajara. Frente a militantes y simpatizantes del PAN, PRI y PRD, reconoció que esta contienda no será un día de campo y prometió hacer una campaña austera.

“Sabemos qué es lo que vamos a enfrentar. Nosotros haremos una campaña austera, una campaña a ras de suelo, una campaña que nos permita decir a cada ciudadana y cada ciudadano de Jalisco que una realidad distinta es posible”.

Adelantó que volverá a recorrer los 125 municipios de la entidad y se comprometió a regresar a Jalisco a los primeros lugares en desarrollo, generación de empleo, y lo que consideró lo más importante: devolver la paz y seguridad a las familias jaliscienses.

Aprovechó la ocasión para respaldar a la candidata a la Presidencia de la coalición PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, a quien calificó como una mujer extraordinaria. “En Jalisco estamos listos para hacer lo que nos toca hacer y es llevar a Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República. Vamos a regresarle la esperanza verdadera y el amor de a de veras a esta gran Patria y a este Estado. Les pido que demos el todo por el todo. Que no nos cansemos de compartir este gran proyecto”.

Tras subrayar que no piensa negociar nada en la oscuridad, señaló que su campaña será de propuestas, pero también de contraste. “Aquí nuestra voz no se nos va a quebrar, a mí no me van a temblar las piernas, yo espero con ansias los debates”.

Este sábado, Laura Haro y Xóchitl Gálvez encabezarán un evento en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Zapopan, Jalisco.

Información de Mafalda Wario