¡Arrancan las campañas electorales!

Un ejército de militantes y simpatizantes, candidatas y candidatos, saldrá hoy a la calle a buscar el voto de más de 98 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral.

En el primer minuto de este viernes 1 de marzo arrancaron de manera formal las campañas por la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, el gobierno de la CDMX, con sus alcaldías y diputaciones locales, así como por las gubernaturas de Jalisco y Yucatán.

Mañana harán lo propio en Guanajuato, mientras que Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, que renuevan gubernaturas también, iniciarán campañas a lo largo del mes de marzo.

En total, el próximo 2 de junio, estarán en juego 20 mil 708 cargos de elección popular a lo largo y ancho de todo el país.

Sin embargo, la mayor parte de la atención estará enfocada en la carrera presidencial, en la disputa que sostendrán Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Aunque eso de disputa es un decir, porque la contienda real será sólo entre dos: la candidata de la Alianza Juntos Seguimos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM) y la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD).

Pero también es un arranque muy disparejo, porque si nos atenemos a lo que dicen las encuestas más recientes, Sheinbaum llega con una ventaja promedio de 28 puntos sobre Xóchitl.

Todas las encuestas la colocan con 60% de las preferencias, en promedio, contra 32% de la hidalguense.

Con esa fotografía del momento salen hoy las candidatas y sus partidos a buscar el voto popular.

Y los ciudadanos estaremos sometidos a la “spotiza” más grande de la historia con 20 millones 360 mil 081 anuncios de propaganda que serán difundidos por todos los medios de comunicación y que si se transmitieran de un jalón, ininterrumpidamente, equivaldrían a 19 años consecutivos de spots electorales.

Más aún, serán estas las elecciones más costosas de la historia en México, porque se prevé un monto total que supera los 60 mil 400 millones de pesos, incluidos gastos de organización, las prerrogativas de los partidos y el presupuesto de los organismos electorales.

***

LOS COMICIOS EN LA CDMX también llamarán mucho la atención por tratarse de la sede de los poderes de la Unión y porque habrá muchas cosas en juego, sobre todo la permanencia de Morena como el partido hegemónico de la capital.

Clara Brugrada, como candidata de Morena-PT-PVEM, tiene la misión, obligación y la presión para ganar de manera holgada los comicios. Mientras que para Santiago Taboada, de la coalición PAN-PRI-PRD, el reto es lograr una hazaña.

Y que las cosas no pintan nada bien para la oposición. Los números de las encuestas favorecen a la morenista. Le dan una ventaja que va de los 10 a los 20 puntos sobre el candidato azul.

Sin embargo, en días recientes dio la impresión de que había una profunda división al interior de Morena.

El presidente López Obrador reclamó a su partido, a Clara y al jefe de gobierno, Martí Batres, el hecho de que sea la CDMX en dónde tiene la peor calificación en los índices de popularidad.

Les echó en cara que la capital se haya “aburguesado”, “empanizado” y “derechizado”. Tanto Brugada como el propio Marti rechazaron tal aseveración y parecía que había una especie de rebelión.

Pero no fue así, según esto. Una fuente de Palacio Nacional me confió que el presidente salió a decir eso para que los morenistas no lleguen confiados a la elección, para que superen los números de los últimos comicios y se crezcan al castigo, porque una cosa son las encuestas y otra los datos que tiene el primer mandatario.

****

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: "En las elecciones, el voto es como un boleto de lotería: nunca sabes si serás el ganador, pero siempre vale la pena intentarlo."

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

MAAZ