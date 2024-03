Arranca campaña Santiago Taboada en Ángel de la Independencia

El candidato de la coalición "Va por la Ciudad de México", Santiago Taboada arranco su campaña para la Jefatura de la capital a primera hora del primero de marzo en uno de los lugares más representativos de la ciudad: el Ángel de la Independencia.

En su primer discurso como candidato aseguró que terminará con los malos gobierno de la ciudad y afirmó que, así como lo hizo en la alcaldía Benito Juárez, hará a la Ciudad de México sea la más segura de todo el país.

Santiago Taboada, candidato de "Va por la Ciudad de México"

"No voy a improvisar, estoy aquí como resultado de lo que hemos venido construyendo, porque tenemos experiencia y tenemos logros. (...) Les pido hoy, en el día uno de esta campaña, su confianza, porque vamos a cambiar el futuro de esta ciudad. No les voy a fallar, no duden una cosa, se los digo a 90 días del triunfo, les vamos a ganar con votos", afirmó.

Acompañado de los dirigentes de los partidos que representan a la coalición, así como de alcaldes y militantes, Taboada Cortina señaló que eligió iniciar su campaña desde el Ángel de la Independencia debido a que representa la fundación de una nación, lugar donde, dijo, comienza a escribirse la nueva historia de la Ciudad de México.

"Esta es la gran oportunidad de ganar la CDMX. (...) Tenemos el mejor equipo político y de especialistas. Este proyecto es un compromiso con la democracia, con la libertad y el futuro", señaló.

Es por ello que se comprometió a demostrar que vivir en una ciudad mejor sí es posible, para lo cual adelantó algunas de las propuestas con las que recorrerá la capital.

Entre sus iniciativas destacó la resolución de la crisis de agua a través de la reparación de fugas y la captación de agua de lluvia.

Asimismo, indicó que buscará crear un mejor transporte público por medio de constante atención al Metro y trenes de mejor calidad.

En materia de salud, propuso devolver el programa Médico en tu Casa y los tratamientos contra el cáncer, así como la creación de un seguro para cada niño que nazca en la capital.

En cuanto a la cuestión educativa, afirmó que se arreglarán todas las escuelas públicas y regresarán las instancias infantiles, al igual que las escuelas de tiempo completo.

"El cambio viene y el cambio empieza desde el primer minuto de nuestro gobierno", dijo.

Asimismo, afirmó que la población no debe temer por sus derechos, ya que su gobierno va a mantener los programas sociales, y le brindará a las mujeres un salario rosa chilango que incluya el ingreso, el cuidado de sus hijos y el cuidado de sus padres.

En su mensaje aseguró que si se hace un comparativo su gobierno en Benito Juárez y su experiencia salen bien parados, por lo que confió que en los próximos días la ciudadanía y los votos le den la razón.