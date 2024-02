Juan José Frangie es oficialmente candidato para buscar reelección en Zapopan

Guadalajara.- Juan José Frangie Saade recibió la constancia de registro que lo acredita como candidato del Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, a la alcaldía de Zapopan. Buscará dar continuidad a los proyectos que se han implementado durante los últimos nueve años en el municipio, primero como jefe de gabinete en la administración de Pablo Lemus y posteriormente como munícipe.

Su estrategia política también se repetirá, otorgando a la mujer los cargos más importantes de su gabinete. “La mayoría mujeres, las que van a encabezar este proyecto. Como todo habrá algunos cambios”, comentó a pregunta expresa de El Heraldo de México.

Acompañado por equipo, amigos y sector empresarial

Foto: Especial

Frangie estuvo cobijado por miembros de su equipo de trabajo, amigos y empresarios. Cabe recordar que el abanderado naranja proviene del sector patronal de Jalisco y también fue director deportivo en equipos de fútbol como Guadalajara y los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Al cuestionarlo sobre el equipo de seguridad que se implementará durante la campaña a la alcaldía de Zapopan respondió: “sabemos que la política es un deporte de alto riesgo, lo que hacemos es cuidarnos sí, pero no llegar a un exceso, tratamos de ser prudentes”.

Frangie Saade dijo estar consciente de que la oposición se enfocará en “la guerra sucia, lo que vaya a ser. Pero nosotros tenemos una gran carta de presentación, el trabajo realizado durante nueve años y a la gente ya no la engañan. Tengo mis manos limpias. Lo que tengo es por mis propias empresas, no tengo la necesidad, lo estoy haciendo (postularse al cargo) para devolverle a Zapopan, al estado de Jalisco y a México parte de lo que me han dado a mí y a mi familia”.

Lo acompaña Pablo Lemus

Foto: Especial

Su amigo, el también empresario y hoy candidato a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, estuvo acompañándolo en el registro que se realizó en la sede de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Lemus apuntó que no ha solicitado apoyo del Gobierno Federal para su seguridad y tampoco ha recibido propuesta.

Cuando uno se dedica a hacer el bien no tienes la mayor bronca. Hemos estado en municipios que supuestamente tienen problemas graves. Jamás he recibido una amenaza, jamás he recibido algo en mi contra. Me he sentido muy tranquilo. Cuando la propuesta, si es que llega del Gobierno Federal en la protección a candidatos, la analizaremos pero yo me siento muy tranquilo.

Pablo Lemus sostiene que su corazón estará dividido en 125 pedacitos (refiriéndose al número de municipios jaliscienses), se comprometió a trabajar totalmente para bienestar de toda la entidad, pero reconoce que serán dos los que tienen su predilección.

“Si puse cuerpo y alma para ser un gran presidente municipal en Zapopan y en Guadalajara, ¡imagínense lo que vamos a entregar como gobernador! Zapopan y Guadalajara van a ser dos municipios a los que voy a apoyar con todo el corazón”, dijo.

El exalcalde tapatío estará arrancando su campaña política rumbo a la gubernatura, el próximo viernes a medianoche en el centro de Zapopan. Mientras que Juan José Frangie analiza cuándo y dónde comenzará su camino hacia la reelección del gobierno zapopano.