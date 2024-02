Ricardo Monreal abre la posibilidad a no seguir en el Senado: estaré donde pueda servir

El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, respondió a la posibilidad de que la próxima Legislatura no se mantenga en el Senado de la República, sino que pase a la Cámara de Diputados, y aseguró que estará donde sea útil, pues no quiere ser un problema, sino una solución.

“En donde yo pueda servir y ayudarle al movimiento, lo haré. Si voy al Senado, si me ratifican por el partido o sino voy al Senado lo entenderé; si voy a la Cámara de Diputados, sino voy a la Cámara de Diputados, también lo entenderé”, dijo.

En entrevista con medios de comunicación, Monreal Ávila aseguró que no tiene obsesión ni actitud de arrogancia ni de soberbia en ser o no ser senador.

No soy problema, trato de no ser problema en el movimiento y trato de ser solución. Es decir, yo no estoy casado y tampoco obsesionado por seguir siendo senador o seguir siendo coordinador, ni siquiera en la Cámara de Diputados.