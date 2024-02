¿Pueden multarme o sancionarme si no acepto ser funcionario de casilla?

A partir del viernes pasado, los capacitadores y asistentes electorales contratados por el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzaron a notificar a los ciudadanos que fueron sorteados para formar parte de las mesas de casilla el 2 de junio próximo, cuando se realicen las elecciones.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regula los comicios en el país, establece que es obligación de los ciudadanos formar parte de las mesas directivas de casilla en los términos en los que mandata la ley; es decir, cuando sean sorteados para ese fin.

Foto: Especial

Cada casilla requiere de siete ciudadanos que realicen labores como funcionarios de las mesas directivas, entre quienes se cuenta a un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes. Los funcionarios deben haber sido capacitados para realizar las funciones que corresponden a cada uno de los cargos.

El pasado jueves, 12 millones 819 mil personas, quienes equivalen a 13 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, fueron seleccionados a través de insaculación para integrar las mesas de casilla.

De este modo, hay grandes probabilidad de que tú o alguien que conozcas ya haya sido notificado para participar en el proceso o vaya a serlo en los próximos días.

Sin embargo, muchos ciudadanos no desean participar ya sea porque no tienen interés en las elecciones, por motivos laborales, por temor a la inseguridad o, simplemente porque no desean hacerlo.

¿Hay alguna multa o sanción por no participar?

Una de las preguntas es si la decisión de no participar esto te puede hacer acreedor a alguna sanción o multa y la respuesta es que no, pues no está considerado en la ley. Sin embargo, perderás la oportunidad de participar de cerca en el proceso electoral, un ejercicio fundamental para la democracia mexicana.

Es importante recordar que el INE retribuye a los funcionarios de casilla con una cantidad que les ayude a cubrir sus gastos de alimentación y de transporte, además de una constancia de participación que te puede servir para añadir a tu curriculum. Del mismo modo, el instituto suele realizar convenios con los empleadores para evitar que sufras descuentos salariales si no acudes a trabajar para cubrir esta responsabilidad ciudadana.