"Apoyaremos a Chihuahua, aunque la gobernadora no quiera, tenemos que aprender a construir en la diversidad": Claudia Sheinbaum

La precandidata única a la Presidencia de México por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum aseguró que en la Cuarta Transformación colabora con todos sin distinción y que se apoyará a Chihuahua aunque no quiera la gobernadora panista de Maru Campos.

En el Poliforo Cuauhtémoc, la precandidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, consideró que las diferencias políticas no deben prevalecer en el gobierno, ya que cuando se es autoridad se gobierna para todos y debe haber coordinación entre los poderes federal y estatal.

“Vamos a seguir apoyando a Chihuahua aunque la gobernadora no quiera, de todas maneras nosotros vamos a seguir apoyando, porque aquí hay hombres y mujeres trabajadoras que sacan adelante a sus familias”, indicó.

Dijo que las autoridades sin importar si es municipal, estatal o federal o el partido político, deben mantener coordinación en beneficio de los ciudadanos.

“Así es nuestro país, es diverso. Tenemos que aprender a construir en la diversidad, lo que nosotros queremos es fortalecer la democracia, las libertades, sobre todo algo, el derecho de los mexicanos y mexicanas a una vida digna. Nos hicieron pensar que no eran derechos, que eran privilegios, que el que no tenía era un flojo, no, los mexicanos y mexicanas somos trabajadores, sostenemos la economía nacional y la economía de Estados Unidos”, afirmó.

"Estamos 30 puntos arriba en las encuestas"

Claudia Sheinbaum se refirió a la encuesta publicada por el Heraldo Media Group que la coloca 30 puntos arriba del segundo lugar, Xóchitl Gálvez en las preferencias a la presidencia de México, y dijo que es el reflejo de que la gente ya quiere la transformación.

“Les voy a decir algo: estamos 30 puntos arriba en las encuestas del segundo lugar, ¿qué quiere decir eso? que el pueblo de México, la gran mayoría del pueblo quiere que continúe la transformación”, aseveró.

