Claudia Sheinnbaum presume que no hay gasolinazos en el gobierno de AMLO

Mediante un video difundido en redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, aseguró que durante la administración federal de Andrés Manuel López Obrador no ha habido gasolinazos e hizo un llamado a no creer en las “fake news”.

“Recuerden que en el periodo de Peña Nieto y previo también, pero principalmente en el periodo de Peña Nieto, cada mes había un aumento de las gasolinas, ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente no ha aumentado la gasolina en términos reales sino que inclusive ha disminuido un poco, incluso el año pasado que fue un difícil la guerra en Ucrania aumentó el precio del petróleo y aún así el presidente decidió que las gasolinas en nuestro país no aumentaran, que la gasolina es un insumo fundamental para toda la economía”, resaltó la Dra. Sheinbaum.

Asimismo, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México indicó que hace unos años se tenía esta idea de que si aumentaba la gasolina solamente afectaba a los que tenían vehículo. “Es falso, impacta a la inflación a toda la economía, gasolina y diésel”, explicó la precandidata a la presidencia de México.

Claudia Sheinbaum: No habrá gasolinazos

Durante su mensaje dirigido a militantes y simpatizantes, Claudia Sheinbaum afirmó que en el próximo gobierno no habrá gasolinazos. “Hace meses grabé un video donde decía que en todo lo que viene vamos a seguir sin gasolinazos”, indicó la Dra. Sheinbaum.

“El presidente (AMLO) tomó la decisión correcta de que no aumentarán los precios de los combustibles y así lo vamos a hacer también en el próximo gobierno. Incluso en la zona metropolitana donde el Gas L.P. aumentaba en el 2021 se hizo este programa de Gas Bienestar para controlar este incremento de los precios que se daba por los principales distribuidores de Gas L.P. de la zona metropolitana y bajó el precio, inclusive ahí se decidió fijar el precio. Así que así va a seguir, no les crean a las fake news que dicen que hubo gasolinazos, así no es la 4T”, afirmó.