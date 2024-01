Claudia Sheinbaum se pronuncia ante el orador de la "Marcha por la Democracia"

“Ahora si se quitaron la máscara por completo”, señaló Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, al saber que Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), sería el único orador de la “Marcha por la Democracia”.

“Ahora si se quitan la máscara por completo, y es un claro ejemplo para el pueblo de México, no solamente a los que nos apoyan a nosotros, ‘el INE no se toca’, no, lo que ellos quieren es que ese instituto siga controlado por ellos”, expresó la Dra. Sheinbaum en su evento en Durango.

Asimismo, la precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” resaltó que no se está defendido la democracia del país. “Eso lo que demuestra que esa persona sea el principal orador. No están defendiendo la democracia, están defendiendo que el órgano electoral sea controlado por ellos, es el mejor reflejo de que lo que defienden es la antidemocracia o la democracia simulada”, resaltó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum se reúne con compañeras y compañeros de su movimiento en Durango. Foto: @claudiashein

¿Claudia Sheinbaum dónde está hoy?

A unos días de concluir su precampaña presidencial por México, Claudia Sheinbaum se encuentra en el estado de Durango, en donde tuvo la oportunidad de reunirse en compañeros de su movimiento.

Es importante destacar que en los próximos días estará en Poza Rica, Veracruz (17 de enero) y en la Ciudad de México (18 de enero) para concluir con su cierre de precampaña electoral.