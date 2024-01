Claudia Sheinbaum asegura que no habrá corrupción si llega a la Presidencia

Durante un mitin en la plaza principal de Ciudad Hidalgo, Michoacán, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, aseguró que si llega al gobierno federal no habrá corrupciones.

“No va a haber corrupción cuando lleguemos al gobierno de la República y nos vamos a encargar de que no haya corrupción en ningún lugar de los gobierno, de que no haya privilegios no va a regresar el avión presidencial, ni el Estado Mayor presidencial, ni aquellos lujos de los expresidentes”, resaltó la Dra. Sheinbaum Pardo.

Asimismo, la militante de Morena recordó que va por la construcción del segundo piso de la transformación y destacó que no esta por una convicción de un poder personas sino a defender el proyecto de transformación.

Claudia Sheinbaum durante su gira por México como parte de su precampaña. Foto: Cortesía.

Claudia Sheinbaum en Michoacán

La precandidata presidencial se encuentra a una semana de concluir su gira de precampaña electoral por México, una de sus últimas visitas es en Michoacán donde tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado.

“Fue un gusto platicar con @Claudiashein esta mañana y darle la bienvenida a nombre del pueblo de Michoacán. ¡Amor con amor se paga!”, escribió en redes sociales Ramírez Bedolla.