Claudia Sheinbaum lamenta el pacto político electoral de Coahuila

Mediante un video difundido en redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, lamentó el acuerdo político que se llevó a cabo en Coahuila.

“Vale la pena mencionar el acuerdo que hace público el presidente del PAN, Marko Cortés, en el caso de Coahuila [...] Imagínense ustedes que se reparten direcciones de escuelas públicas, no es por perfiles, no es bajo un esfuerzo de cada maestro o maestra sino como cuota política”.

Asimismo, criticó que la manera en la cual fue divulgado por Marko Cortés en sus redes sociales sobre el “Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023-2024”. ¿Para qué quieren una oficina recaudadora? Eso sí es un escándalo, peor lo más increíble es que ellos lo hacen público porque no se cumplieron los acuerdos.

Claudia Sheinbaum da su opinión sobre el pacto en Coahuila. Foto: Captura de pantalla @claudiashein.

Claudia Sheinbaum enfatiza que en la 4T no se traiciona al pueblo

La precandidata presidencial resaltó que en su movimiento siempre responderán a las necesidades e intereses el pueblo de México.

“Siempre hemos luchado en contra de la corrupción del uso de recursos públicos mal habidos en campañas políticas y esta no va a ser la excepción. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Ese es nuestro principio, nuestra manda, las cuales siempre vamos a trabajar ¡Que viva nuestro movimiento!”, mencionó Claudia Sheinbaum.

¿Qué pasa con el pacto político en Coahuila?

Hace unos días, Marko Cortés dio a conocer en sus redes sociales que el recién gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, no estaba cumpliendo con los acuerdos que se habían establecido entre el Partido Revolución Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

“Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador @manolojim mienta con tal facilidad; quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho. El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral. Es muy sabido que @AccionNacional sacrificó una parte de su votación por no postular a un candidato a la gubernatura”, escribió el presidente del PAN.

Marko Cortés difundió el acuerdo político electoral Coahuila 2023-2024. Foto: X: @MarkoCortes