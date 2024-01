Claudia Sheinbaum rechaza haber utilizado recursos públicos para precampaña

Durante su traslado para Ciudad Hidalgo, Michoacán, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, tomó unos minutos para grabar un video y desmentir las acusaciones en su contra sobre el uso de recursos públicos.

“Ya ven que dicen que hay uso de recursos públicos mal habidos, ¡falso, falso, falso! Toda la vida hemos luchado contra eso”, resaltó la Dra. Sheinbaum Pardo.

Asimismo, indicó que los recursos utilizados han sido para asambleas con militantes simpatizantes, y por supuesto para el traslado hacia los municipios y estados. “Hemos hecho una precampaña muy bonita porque ha sido territorio, territorio. Realmente lo que hemos destinado de recursos es en las asambleas que hemos hecho, esencialmente y por supuesto, los recorridos”, aclaró Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum: Sólo se usan recursos de Morena

Durante su video, la militante de Morena aclaró que los únicos recursos utilizados durante su precampaña han sido del partido político al que pertenece.

“El único recurso que se utiliza es el de nuestro partido y muchos voluntarios que saben que desde nuestro partido Morena, es tocar casa por casa”, resaltó.

Por su parte, Mario Delgado, presidente de Morena, negó que se utilicen recursos públicos para Claudia Sheinbaum. “En la campaña y en todas las actividades de la Dra. Sheinbaum no hay ni un peso que provenga del erario público, porque no lo permitiríamos y porque la Dra. Sheinbaum tiene una profunda convicción de que es algo que combatimos y no vamos a caer en esta práctica”, aseguró Mario Delgado.