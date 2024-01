Mario Delgado niega utilizar recursos públicos para Claudia Sheinbaum

Mario Delgado, presidente Nacional de Morena, rechazó las acusaciones en contra de Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, de presuntamente haber utilizado recursos públicos para la precampaña de la científica.

“En la campaña y en todas las actividades de la Dra. Sheinbaum no hay ni un peso que provenga del erario público, porque no lo permitiríamos y porque la Dra. Sheinbaum tiene una profunda convicción de que es algo que combatimos y no vamos a caer en está práctica”, aseguró Mario Delgado.

Asimismo, el presidente del partido de izquierda señaló que no retienen el salario a los trabajadores ni ninguna de estas prácticas señaladas por parte de Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex. “No hay ningún tipo de práctica que se le retenga, imagínense si se les retuviera el salario a trabajadores, ya sea del sector público o privado para financiar una campaña, pues de inmediato se denunciaría. Sería imposible de mantener el anonimato, entonces rechazamos que exista este tipo de prácticas en favor de nuestra candidata”, sostuvo.

Claudia Sheinbaum en reunión con empresarios de Guanajuato. Foto: X: @claudiashein

Claudia Sheinbaum niega acusaciones en su contra

Por su parte, la Dra. Sheinbaum en su visita a Guanajuato negó haber utilizado recursos públicos para su campaña electoral como afirmó Sanjuana Martínez.

“Es falso, toda la vida luchamos contra eso, somos personas de principios y convicciones, si yo soy precandidata única del movimiento, más allá de los partidos que representan la coalición, nosotros venimos de un movimiento del pueblo de México”, resaltó la militante de Morena.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la precandidata de Morena incurra en estos actos y en su lugar, afirmó que es una mujer honesta, al tiempo que destacó varias de sus cualidades. Al ser interrogado sobre las afirmaciones de la ex directora de Notimex, consideró que Martínez debería presentar pruebas de lo que dice.