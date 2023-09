Lorenzo Córdova: "La contienda electoral pinta para ser profundamente litigiosa"

Se oficializarán en breve las denuncias por actos anticipados de campaña porque prácticamente todos los aspirantes a la Presidencia de la República han violentado la legislación electoral, las quejas de septiembre a noviembre se multiplicarán y terminarán judicializando las elecciones, advirtió el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello durante su conferencia ‘Los retos de la democracia mexicana rumbo al 2024’, que organizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco.

“La contienda electoral pinta para ser profundamente litigiosa y profundamente poco apegada a las normas. La condescendencia en la aplicación de la Ley me parece que es un mal anticipo de una elección que va a tener que conducirse en base a las reglas de la ley. Si estamos colocándonos en una situación en la que la ley se ajusta a los vaivenes de la política, ¿cómo vamos a construir un proceso electoral basado en la certeza? La elección va a ser competida, no sé si cerrada, pero en una elección cerrada tener claridad de cómo se ha aplicado la ley es fundamental para evitar problemas postelectorales”, subrayó Córdova.

El hoy académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) adelantó que las acusaciones de violaciones a la legislación electoral estarán a la orden del dí

Créditos: Adriana Luna

El sistema electoral mexicano goza de cabal salud, pero el INE debe estar ya preparándose para enfrentar una narrativa sobre el discurso del fraude electoral y proteger la percepción ciudadana sobre la garantía del sufragio.

"A partir del 7 de septiembre entramos al período de prevención"

“Ese fenómeno del ‘si pierdo fue fraude’, ‘si gano, gané a pesar del fraude’ tiene que ser contrarrestado con una narrativa desde la institucionalidad electoral, que construya en el imaginario colectivo una especie de teflón ciudadano con respecto a los discursos del fraude. La mejor garantía contra el discurso del fraude es lograr que la ciudadanía no se crea. El único fraude que ya existe en México en materia electoral desde hace rato, es el fraude del discurso del fraude”, dijo categórico.

El hoy académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) adelantó que las acusaciones de violaciones a la legislación electoral estarán a la orden del día: “todavía no se ha hecho público, pero ya se presentó una queja contra Xóchitl Gálvez por actos anticipados de campaña. A partir del 7 de septiembre entramos al período de prevención donde se van a multiplicar esas quejas. El problema es que cuando eres flexible en la aplicación de ley es mucho más complicado volverte severo en la aplicación de la misma y eso nos va a abrir una serie de problemas más adelante”.

“Yo no sé si pueda justificar que, sea políticamente inevitable, que se tenga que violar la Ley. Prácticamente todos lo están haciendo y esto no lo hace menos grave... Al permitir esta simulación, van a tener un enorme problema las autoridades electorales para arbitrar lo que sigue del proceso. ¿Con qué justificación van a poder sacar tarjetas por violar la ley?”, cuestionó.

El manejo de recursos durante las precampañas

Por otro lado, la fiscalización es uno de los grandes desafíos para México y será importante ver cómo se manejó el dinero en las precampañas. El especialista lamentó que a estas alturas de los tiempos electorales el área permanezca acéfala.

“Eso no sé si mande los mejores mensajes, pensando que el juego de la fiscalización sea como el del gato y el ratón. Haces la ley, buscando cómo hacer la trampa… mientras sigamos siendo el país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) con el mayor flujo de efectivo en proporción de la economía, vamos a tener un problema”.

Al abordar la opción de una segunda vuelta electoral, Lorenzo Córdova subrayó que este debe ser un mecanismo de legitimidad, sin embargo, en México se está pensando como un cálculo político y oportunismo: “si esa es la lógica nos vamos a equivocar, porque problemas de legitimidad no los hemos tenido. La segunda vuelta muchas veces provoca que las elecciones se cierren porque están polarizando al electorado en dos alternativas. Yo no estoy a favor o en contra de la segunda vuelta, como ciudadano que le gusta votar por quien le da su regalada gana, no me gusta la segunda vuelta. Mi punto es, primero veamos qué queremos y veamos si entre los muchos mecanismos que existen la segunda vuelta nos sirve para resolver el problema, pero tenemos que hacer el diagnóstico primero”.

Ante este escenario, las autoridades electorales deben estar a la altura de la contienda más reñida de la historia, ser vigilantes y exigentes con los distintos actores involucrados en el proceso, los partidos, autoridades, gobiernos y sectores vinculados a la contienda, finalizó la consejera presidenta del IEPC Jalisco, Paula Ramírez.

srgc