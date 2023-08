INE minimiza quejas por procesos internos de Morena y del Frente Amplio por México: van mil 600 reclamos

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, minimizó las quejas que se han presentado con motivo de los procesos internos de Morena y del Frente Amplio por México, señaló que al momento llevan mil 600 quejas derivadas de estas dinámicas partidistas que forman parte del proceso electoral 2023-2024, en 2018, dijo, se alcanzaron 13 mil 500 y esperan que estos comicios concluyan con los mismos números.

“En el proceso del 2018 tuvimos 13 mil 500 quejas, en términos generales, en procedimientos especiales, 2023 qué llevamos mil 600 esperamos exactamente la misma complejidad en un proceso electoral de esta magnitud hablando de presidencia de la República y hoy por hoy nueve gubernaturas y los 32 estados en términos de su compuso composición y el poder legislativo, es compleja por sí misma la elección, imaginémonos todo lo que puede traer consigo mismo este proceso electoral, así que complejos, todos los procesos” señaló en entrevista previa a su participación en la reunión plenaria de la fracción parlamentaria del PT en la Cámara de Diputados.

A pregunta directa sobre si los procesos de fiscalización por los procesos de Morena y el FAM, harán trabajar a marchas forzadas al INE, en pleno inicio de la elección de 2024 que inicia este 7 de septiembre, la consejera presidenta señaló que sí es un trabajo extraordinario, pero dijo que el instituto saldrá adelante.

“Todos tenemos mucha claridad en que los procesos internos, que están viviendo los partidos políticos es una carga no establecida en el proceso regular dentro del instituto, también dentro de los partidos políticos en su parte administrativa. Los lineamientos justamente se emitieron para regular esta parte que no estaba regulada de tal manera que si son trabajos extraordinarios eso no significa que estemos alistando ahora algo extraordinario, eso ya lo teníamos contemplado, desde el momento en que se emiten los lineamientos”, señaló.

Taddei no descartó que asista ante el pleno de la Cámara de Diputados a defender el presupuesto que solicitará el INE para 2024 que es de 37 mil 770 millones de pesos, incluidos los 10 mil 444 de prerrogativas para los partidos políticos.

¿Estaría dispuesta a asistir al pleno de la Cámara de Diputados a explicar el presupuesto como en su momento lo hizo Lorenzo Córdova?

“Por supuesto, el presupuesto se debe explicar ante la Cámara de Diputados, que además presentan a través del voto a toda la población mexicana, a la población mexicana en su conjunto, hay que hacerlo”, señaló y confío en los legisladores aprueben los recursos presupuestarios suficientes para el proceso electoral de 2024.