Patricia Armendáriz: "Quiero seguir las enseñanzas y los logros de Claudia Sheinbaum"

Patricia Armendáriz, diputada federal por Morena, habló sobre sus intenciones de ser abanderada del partido rumbo a las elecciones para la gubernatura de Chiapas, en el 2024. En entrevista con Susana Solís, para Heraldo Noticias Chiapas, de El Heraldo Media Group, la legisladora informó que se inscribirá en el proceso interno del partido. Armendariz dijo que el lunes 25 de septiembre, "a primera hora", cumplirá con el trámite.

Dijo que quiere encabezar el comité de las defensas estatales de la cuarta transformación en Chiapas y continuar con el trabajo que se ha realizado a nivel federal, hasta el momento.

"Desde que el presidente me invitó a participar en su gobierno, he estado trabajando de norte a sur en Chiapas y he trabajado en todos los rincones. Por ello, mi sentir por este estado y por la necesidad de cambio en la entidad, cada día se hace más profundo"