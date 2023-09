Tabasco 2024: ¿quiénes son los aspirantes que van por la candidatura de Morena?

El próximo 2 de junio de 2024, los y las mexicanas elegirán la renovación de más de 20 mil cargos públicos, entre ellos, nueve de gobernación: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de Ciudad de México, quienes irán a las urnas en busca de una o un nuevo líder.

La madrugada de este martes, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lanzó la convocatoria para el registro de los aspirantes a candidatos a gobernadores la cual establece que quienes busquen ser coordinadores de la Defensa de la Transformación en alguna de estas entidades, el 25 y 26 de septiembre deberán registrarse como aspirante ante la Comisión Nacional de Elecciones. Ante ello, distintos políticos han manifestado su interés en participar. En Tabasco, por ejemplo, al momento suman cuatro aspirantes a la candidatura por el partido guinda.

Primeramente, hay que destacar que Tabasco, la entidad natal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es uno de los territorios que Morena conservaría durante la elección de 2024, así lo reveló la encuesta de Poligrama en conjunto con El Heraldo Media Group. De acuerdo con este estudio de opinión realizado a mil personas que habitan en el estado, ni toda la oposición en conjunto podría enfrentar al partido guinda.

¿Quiénes son los aspirantes a la gubernatura de Tabasco?

Javier May

Su trayectoria política inició en los años ochenta cuando conoció a Andrés Manuel López Obrador y se sumó a la lucha por la democracia y la justicia social. En 1990 fue dirigente del Comité Ejecutivo del PRD en Tabasco. Un año después participó en el “Éxodo por la Democracia” encabezado por López Obrador, que consistió en una marcha a la Ciudad de México para denunciar el supuesto fraude electoral en las elecciones locales de ese año.

En 1994 participó en la campaña de López Obrador a la gubernatura de Tabasco, y en el 2000 participó como promotor de AMLO, entonces candidato del PRD a la Jefatura del Distrito Federal. Años después, con la fundación de Morena, May fue designado como presidente ejecutivo estatal de Morena en Tabasco. Javier May no tiene estudios de licenciatura, pues su último nivel académico es de educación preparatoria; sin embargo, como se puede constatar, cuenta con amplía experiencia en cargos políticos.

Mónica Fernández Balboa

Mónica estudió la licenciatura de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero no pudo titularse por problemas de salud que le afectaron varios años. Su incursión a la política comenzó desde el 2000, cuando fue secretaria técnica de la Anago (Asociación Nacional de Gobernadores del PRD). Estuvo en el área de comunicación social de los gobiernos de Tabasco, Chiapas y Tlaxcala.

Tras varios cargos políticos, Mónica Fernández Balboa se convirtió en la primera mujer en presidir el Senado, donde instaló el primer protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género al interior de ese órgano legislativo.

Rosalinda López Hernández

Rosalinda López Hernández nació en Cárdenas, Tabasco, el 12 de agosto de 1967. Es una política mexicana que ha sido diputada local, diputada federal y senadora por Tabasco. Actualmente es Administradora General de Auditoría Fiscal Federal del SAT. Es contadora pública egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y tiene una maestría en Auditoría Económica, Financiera y Contable en la Universidad Autónoma de Madrid.

Marcos Rosendo Medina Filigrana

Marcos Rosendo Medina Filigrana es originario de Jalpa de Méndez, Tabasco, y nació un 6 de octubre de 1970. Es un político mexicano, actualmente militante de Morena, pero con anterioridad del PRD y del PRI. Ha sido en dos ocasiones diputado federal, la segunda a partir de 2021.

E cuanto a su formación académica, es licenciado en Derecho y cuenta con dos maestrías, una en Ciencias Políticas por la Université Sorbonne Nouvelle y otra en Derecho Constitucional por la Université Panthéon-Assas. Entre 1998 y 2012 ejerció como docente de la asignatura de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Teoría Política y Teoría de la División de Poderes en la Universidad Olmeca.

