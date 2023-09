Morena rumbo a 2024: ¿quiénes son los políticos que alzan la mano para las 9 gubernaturas?

El próximo 2 de junio de 2024, los y las mexicanas elegirán la renovación de más de 20 mil cargos públicos, entre ellos: la presidencia de la República 2024-2030; se renovarán 128 senadurías; 500 diputaciones federales para un periodo de tres años; se renovarán los líderes de las 16 alcaldías de la capital del país; todas las cámaras locales de 31 entidades; y nueve cargos de gobernación: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de Ciudad de México, quienes irán a las urnas en busca de una o un nuevo líder.

Conforme pasa el tiempo, las corcholatas se empiezan a destapar, revelando su interés por tomar posesión de alguno de los cargos mencionados. De acuerdo con resultados de la encuesta de Poligrama en conjunto con El Heraldo Media Group, del lado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en cada uno de los nueve estados que renovará a su gobernador, ya suenan algunos nombres que podrían contender por su respectiva entidad.

Ya comienzan a sonar algunos nombres de Morena y de la oposición para gobernar el 2024. Foto: Especial

¿Quiénes son las y los destapados de Morena en los estados?

Ciudad de México: Clara Brugada, Omar García Harfuch, Mario Delgado y Cuauhtémoc Blanco

"Toda mi vida he luchado para transformar esta ciudad. Hemos logrado con procesos locales ir transformando esta Ciudad de México. Por supuesto que esta maravillosa tarea de transformar la ciudad a mí me encantaría y creo que podemos consolidar la ciudad como una ciudad de libertades y de derechos. Sí, sí me gustaría", respondió Brugada al ser entrevistada por el periodista Ciro Gómez Leyva el 9 de mayo pasado.

Por su parte, García Harfuch se separó de su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debido a que colaborará con Claudia Sheinbaum. No obstante, a inicios de septiembre: “Estamos listos para enfrentar cualquier reto en la ciudad”, respondió el exsecretario sobre sus aspiraciones para suceder en 2024 a Martí Batres, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Chiapas

Luego de que Zoé Robledo se bajara de la contienda por el partido guinda, Eduardo Ramírez, Patricia Armendáriz, Plácido Morales y Rosa Irene Urbina han alzado la mano para ser el próximo o próxima representante estatal de Morena rumbo al 2024. Después de rendir su segundo informe de gobierno, ésta última, señaló que ya está a analizando su inscripción.

"Si hay la oportunidad claro que vamos a inscribirnos, vamos a respetar por supuesto todos los requisitos que se están pidiendo dentro de esta convocatoria y pues seguramente, porque mi anhelo si se me permite es seguir trabajando no solo para los tapachultecos, sino para los chiapanecos pero mientras tanto, como siempre lo he afirmado, en mi encomienda actual que es servir a Tapachula", dijo ante medios.

Rosy Urbina. Foto: Lizeth Coello

Por otro lado, esta tarde, Carlos Morelos Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, publicó un tuit anunciando su interés de ir por el estado. El edil tuxtleci consideró que el estado está viviendo un momento histórico para el futuro político y social, y que se tiene el reto de profundizar la transformación en Chiapas y no retroceder en la lucha por el bienestar y la esperanza de todos los chiapanecos. A través del videomensaje, afirmó que mucho chiapanecos le han pedido representar el Movimiento del Porvenir y el Obradorismo verdadero.

Jalisco

Carlos Lomelí es el morenista con mayor posibilidades de entrar en la contienda debido a la preferencia que tiene la ciudadanía de él. De acuerdo con la encuesta de Poligrama-El Heraldo de México, el político tendría un respaldo del 26.8 por ciento, aunque esto no sería suficiente para darle el triunfo en los comicios.

Carlos Lomelí tiene mayores posibilidades de entras a la contienda. Foto: El Heraldo Digital

De igual modo, Chema Martínez, legislador del Movimiento de Regeneración Nacional, sostuvo que él está comprometido con el proyecto de la Cuarta Transformación y que ahora que se ha publicado la convocatoria para definir a sus candidatos, él se apuntará para la gubernatura.

Chema Martínez irá por Jalisco. Foto: Especial

Morelos

En esta entidad, 5 aspirantes han levantado la mano para representar a Morena: Margarita González, quien habría sido candidata a alcaldesa de Cuernavaca; Juan Salgado, quien ha sido diputado, municipal y candidato a la gubernatura; Rabindranath Salazar, ex titular del Banco Bienestar; Víctor Mercado, actualmente coordinador de asesores del gobernador; y la senadora Lucy Meza.

Asimismo, el edil de Jojutla -municipio ubicado al sur de Morelos- Juan Ángel Flores Bustamante expresó estar listo para participar en la encuesta para coordinar los comités de defensa de la 4T en Morelos. En entrevista, dijo que la gente debe decidir libremente en la encuesta que definirá quien será el candidato a la gubernatura Morena. Consideró que los morelenses deben elegir al candidato para la gubernatura de Morelos y debe respetarse la encuesta y no imponer candidato.

"Debe respetarse la encuesta, y no imponer candidato. La gente debe decidir libremente en la encuesta que definirá quien será el candidato a la gubernatura" dijo Juan Ángel Flores.

Juan Ángel Flores Bustamante, edil de Jojutla. Foto: Cortesía

Guanajuato

Hasta el momento, se sabe que tienen el interés por contender: Ricardo Sheffield titular de Profeco, Ernesto Prieto Ortega titular del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado. Este mediodía de 19 de septiembre, Antares Vázquez de Guanajuato anunció que se inscribirá al proceso de selección en este estado para ser coordinadora de defensa de la 4T.

Foto: Especial

Veracruz

Otra encuesta de El Heraldo de México/Poligrama llevada a cabo en agosto pasado resalta que, en el caso de Morena, para próximo o próxima gobernadora, logra el primer lugar Rocío Nahle, secretaria de Energía del gobierno federal, con 25.9 por ciento de las tendencias, 4.2 puntos porcentuales más que su más cercano competidor, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued, quien obtiene 21.7 por ciento. Después está el secretario de Gobierno estatal, Eric Cisneros, con 16.4 por ciento, seguido de Sergio Gutiérrez, con 10.8 por ciento; 25.2 por ciento no votaría por ninguno.

Puebla

De acuerdo con la misma casa encuestadora y un sondeo que realizó el pasado agosto, por parte de Morena, quien lidera la contienda interna es Alejandro Armenta con 26.6% de las preferencias, seguido de Ignacio Mier con 15.9 por ciento, Claudia Rivera 12.8 por ciento, Julio Huerta 8.8 por ciento, Olivia Salomón 6.7 por ciento y Rodrigo Abdalá con 5.7 por ciento.

Alejandro Armenta. Foto: Cuartoscuro

Por otro lado, Rosario Orozco Caballero, viuda del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta, reveló su intención de buscar la candidatura de Morena para la gubernatura del estado de Puebla en las elecciones de 2024: "He revisado con detenimiento la Convocatoria de Morena para el proceso interno, cumplo con cada uno de los requisitos para la Coordinación de Comités de Defensa de la Transformación en Puebla. Estoy lista para seguir contribuyendo, ¡y he decidido participar!", expresó en sus redes sociales.

También se encuentra Julio Huerta, quien ratificó que estará analizando con detenimiento la convocatoria aprobada por el Comité Ejecutivo y registrando su participación la próxima semana, en la que aplaudió se esté incluyendo el criterio de paridad: "Me da gusto que las oportunidades de participar estén abiertas a hombres y mujeres de manera igualitaria, y que se presente una terna de hombres y una de mujeres para evaluar su competitividad ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido”, mencionó.

Julio Huerta tiene un 8.8 por ciento en las encuestas. Foto: Cortesía

Tabasco

Este mediodía de 19 de septiembre, la senadora Mónica Fernández Balboa anunció que se inscribirá al proceso de selección en este estado para ser coordinadora de defensa de la 4T. De igual modo, Javier May es el más aventajado en esta estado en la encuesta por Morena. El exfuncionario federal consiguió el 31.10 por ciento, lo cual lo sitúa por encima de su rival más próximo Rosalinda López Hernández, exdiputada, quien tiene el 17.50 por ciento.

Yucatán

Este martes 19 de septiembre, Verónica Camino Farjat anunció que se inscribirá al proceso de selección en este estado para ser coordinadora de defensa de la 4T. La expriísta destacó que en Yucatán las condiciones son propicias para la profundización de la Cuarta Transformación y señaló que hay diversos problemas sociales que faltan por atender, como los feminicidios y los bajos salarios.

Senadora Verónica Camino Farjat. Foto: Herbeth Escalante

Asimismo, dispuesta a dejar el grupo musical "Kabah", Janine Patricia Quijano Tapia conocida como "Federica", anunció que el próximo 23 de septiembre, se inscribirá para contender por la candidatura al gobierno de Yucatán por la coalición Juntos Hacemos Historia.

"No me importa que me tenga que enfrentar con quien me tenga que enfrentar porque le tengo que dar la voz a quienes no los tenemos, y tengo que irme contra todo. ¿Dejar Kabah? ¡Claro! Dejar un tema que es el que me da de comer todos los días, lo voy a dejar porque primero está mi familia, primero está el estado, primero está la salud de los yucatecos, primero están muchas otras cosas”, apuntó.

Janine Patricia Quijano Tapia. Foto: Jorge Almaquio

¿Qué requisitos deberán cumplir todos los aspirantes a las gubernaturas?

Tener todos los requisitos que solicite la Constitución del estado para el cual quieren participar.

Firmar una carta compromiso de respetar los resultados de las encuestas.

Comprobar su compromiso con la Cuarta Transformación.

No deberán dejar sus cargos de forma obligatoria.

No podrán contratar espectaculares.

No harán gastos con dinero público en campañas.

No tendrán la intervención de servidores públicos.

No podrán usar programas sociales para difundir su imagen.

SIGUE LEYENDO

¿Morena dará a una mujer candidatura en Jalisco?

Convocatoria de Morena a las 9 gubernaturas: fechas, reglas y todos los candados para elegir a sus abanderados en 2024