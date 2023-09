Xóchitl Gálvez se pronuncia por reforma al Poder Judicial: “Se requiere mejorar la justicia"

La virtual candidata presidencial del Frente Amplió por México (FAM), Xóchitl Gálvez, se pronunció por una reforma al Poder Judicial y aseguró que ella no le echará la culpa de la inseguridad al país a los sexenios de Felipe Calderón, ni al del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que lo que se requiere son “ovarios” para establecer una estrategia.

En conferencia de prensa desde Zacatecas, Zacatecas, la senadora fue cuestionada sobre el combate a la inseguridad en el país y en especial en aquella entidad, tras referirle que desde el sexenio del ex presidente Felipe Calderón a la fecha, la inseguridad va en aumento, Gálvez aseguró que ella no le echará la culpa a ninguna administración del pasado.

La senadora fue cuestionada sobre si pugnaría por una reforma al Poder Judicial

Créditos: Especial

"No les voy a echar la culpa"

“Lo que te puedo decir es que yo no soy una mujer que le va a echar la culpa al pasado, no le voy a echar la culpa ni a Felipe Calderón, ni a Andrés Manuel López Obrador, no les voy a echar la culpa… yo soy una mujer que hace las cosas” sostuvo.

Tras referir que uno de los problemas que ocasionan la inseguridad en el país es la falta de capacidad técnica de los Ministerios Públicos, de los jueces y de las autoridades de los tres niveles de gobierno, la senadora fue cuestionada sobre si pugnaría por una reforma a este sector.

¿Xóchitl Gálvez está de acuerdo a una reforma al Poder Judicial?

“Estoy de acuerdo con una reforma al Poder Judicial, necesitamos mejorar la justicia, tu servidora presentó una reforma constitucional para delitos menores se fueran a la justicia cívica, 80 por ciento de los delitos no ameritarían estar en la cárcel, muchos de ellos, o sea, te robaste una caja de pan, eso se tiene que resolver en un sistema de justicia alternativa, para que la justicia se enfoque a los delitos de extorsión, secuestro, homicidio”, refirió Xóchitl.

Añadió que los impartidores de justicia están distraídos en delitos menores que se pueden resolver a través de la justicia cívica, por ello recordó que presentó una reforma en este sentido.

“Tenemos muy distraído el poder judicial con un montón de delitos que en la justicia cívica teníamos que empezar a abordar, y lo ha dicho el fiscal general de la República más de una vez, cuando ha estado en comparecencia con nosotros, que la justicia cívica, por qué cruzando la frontera, por que Tijuana hay un comportamiento delictivo brutal, incluso de la Frontera un kilómetro y pasa otra cosa y son gente que va y viene, porque uno sabe que del otro lado no hay impunidad, y el otro sabe que acá pase lo que pase no le van a hacer nada”, señaló la senadora a los zacatecanos como parte de su gira de trabajo este fin de semana.

srgc