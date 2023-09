Duerme Xóchitl Gálvez de invitada en una casa de Zacatecas, ya no pernoctará en hoteles anuncia en gira por la entidad

La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, estuvo de visita en Zacatecas este domingo, llegó desde el sábado por la noche y pernoctó en la casa de Mónica Valdés Miranda, a quien conoció por un mensaje en las redes sociales y le abrió su hogar a raíz de la polémica generada por las investigaciones sobre su casa en la Ciudad de México.

Por ello, a partir de esta gira, Gálvez Ruíz tomó la decisión de no rentar hoteles en sus giras y aceptar las invitaciones de sus seguidores en su recorrido por el país: “Dormí en casa de una familia porque he tomado la decisión de ya no ir a hoteles a raíz de que intentaron demoler mi casa, tengo cientos de ofrecimientos por todo el país y aquí tuve un ofrecimiento por redes sociales, yo no conocía a la persona con la que llegué a su familia, pero había otras familias que me habían ofrecido”, indicó la senadora.

Xóchitl Gálvez aseguró que no tiene nada que esconder

La legisladora lamentó el clima de violencia que se vive en el país originada por los grupos delictivos que mantienen amedrentada a la población en ciudades anteriormente productivas como Fresnillo: “Una familia de Fresnillo que conozco desde hace muchos años y que me habían ofrecido quedarme en Fresnillo, le llamé para disculparme porque me quedaba muy lejos y es una familia que conocí cuando yo era estudiante universitaria y en esa familia han asesinado a dos jóvenes de esa familia, no les estoy hablando de una familia x, de una familia que yo conocí, que conocí a las mamás de estos jóvenes asesinados que estuvieron en el momento equivocado, en el lugar equivocado”.

Gálvez Ruiz advirtió que en tiempos de campañas electorales se ha vuelto normal que los participantes sean investigados por las autoridades, se dijo preparada para esa situación, ya que no tiene nada que esconder: “Este gobierno tiene todo el poder para investigar, este gobierno se ha metido a mis cuentas, seguramente no encontró nada, ahora intentaban decir que mi casa era ilegal, pues no, no es ilegal, mi casa es legal, por eso los reté a que la demolieran, entonces yo digo que si alguien tiene cuentas con la justicia pues tiene que enfrentarlas, trátese de quien se trate y pues ellos tienen la Fiscalía General de la República, ellos tienen a la UIF (Unidad de Investigación Financiera) de su lado, así es que yo lo único que diría en mi caso, puedo responder por mí, por mi persona y van a tratar de decir cosas, yo conozco cosas muy graves por ejemplo del senador Monreal, pues que nunca supe si eran verdaderas o falsas, entonces en campaña pues es común que se saquen cosas de las personas y le toca a la autoridad investigar”, indicó la senadora panista.

¿Qué hará Xóchitl Gálvez en caso de ganar la presidencia?

Xóchitl Gálvez adelantó que en caso de lograr la presidencia de la República se enfocará en resolver las problemáticas del país, en lugar de echarle la culpa a los expresidentes; a pregunta expresa, respondió estar a favor de una reforma al Poder Judicial: “Incapacidad y corrupción es lo que te genera impunidad y la impunidad te genera más violencia” ¿Está de acuerdo en una reforma al Poder Judicial? “Estoy de acuerdo en una reforma al Poder Judicial, necesitamos mejorar la justicia, tu servidora presentó una reforma constitucional para que delitos menores se fueran a la justicia civil, 80 por ciento de los delitos no ameritarían estar en la cárcel”.

Gálvez Ruíz tendrá una reunión con la militancia convocada por el PRI, PAN y PRD en el Auditorio al aire libre Centenario de la capital de Zacatecas por la tarde de este domingo, con lo que concluirá su gira por la entidad.

srgc