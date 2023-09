Elecciones: conquistar a los indecisos cambiaría la balanza para Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum en 2024

La madre de todas las elecciones se llevará a cabo en 263 días, en ella se elegirán más de 20 mil puestos de elección popular a lo largo de todo el país; no obstante, los reflectores pondrán su mayor foco en la contienda que determinará quién será la sucesora de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia. Hasta el momento, las mejores posicionadas son Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

¿Cómo le fue en la encuesta a Claudia Sheinbaum Pardo?

En caso de que los comicios se llevaran a cabo hoy, la doctora en Física sería la ganadora de los comicios debido a que cuenta con la mayoría de la intención del voto, de acuerdo con los datos de la encuesta realizada por Poligrama en conjunto con El Heraldo Media Group.

El 44.2 por ciento de las mil personas cuestionadas a nivel nacional a través de llamadas telefónicas aseguró que su primera opción en las urnas sería Claudia Sheinbaum, coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Si este pronóstico siguiera hasta el final de la ruta que iniciará la exmandataria capitalina el próximo 17 de septiembre y terminará el 2 de junio, tendría el triunfo casi asegurado. No obstante, hay tres factores que no se han tomado en cuenta.

Xóchitl Gálvez podría crecer en los próximos meses

Si bien la senadora panista y dueña de High Tech Services se encuentra en el segundo lugar de este levantamiento de opinión con el 30.7 por ciento de las simpatías, las campañas no han comenzado. Aunque ambas aspirantes al mayor cargo del país han recorrido el país para plasmar su diagnóstico de las cosas que deben hacerse en el país, ninguna de las dos ha iniciado formalmente su campaña.

Una vez que se puedan hacer formalmente propuestas, la balanza podría tener un cambio a favor de cualquiera de las participantes. A esto se deberá sumar la posibilidad de que haya debates entre las aspirantes y el cambio de reglas que podría dar un tercer factor: otra candidatura.

Movimiento Ciudadano no ha hecho su apuesta

Al contrario de la coalición de Morena, el PT y el PVEM, así como el Frente Amplio por México, compuesto por el PRI; PAN y PRD, Movimiento Ciudadano no ha jugado ninguna de sus cartas con miras a los comicios que se realizarán el próximo 2 de junio a nivel nacional. La razón que ha dado Dante Delgado, líder nacional de esta fuerza, es que no se han definido los tiempos electorales y MC no incurrirá en ningún acto anticipado de campaña.

Esto no ha evitado que figuras como Enrique Alfaro o Luis Donaldo Colosio se bajen de la contienda. El gobernador de Jalisco aseguró que una vez que termine su mandato se retiraría de la política, mientras que el alcalde de Monterrey dio cinco motivos para no seguir los pasos de su padre aún: falta de madurez política, necesidad de un equipo preparado, mayor apoyo de la ciudadanía, no desea sumar a la división del frente opositor y desea pasar más tiempo con sus hijos.

Ante este panorama en Movimiento Ciudadano queda la imagen de Samuel García, gobernador de Nuevo León que dijo hace meses que no emularía a su predecesor, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", y terminaría su mandato al frente de la entidad. Pese a esta declaración, el esposo de Mariana Rodríguez Cantú es la única figura política que se perfila dentro de las preferencias en MC, según la encuesta de Poligrama. Este ejercicio le da al militante del partido naranja el 12.5 por ciento de los posibles votos.

No obstante, hay un factor que podría cambiar todo el panorama que se ha planteado hasta el momento: la gente que no ha tomado partido.

Los indecisos podrían cambiar la balanza en 2024

De acuerdo con los datos proporcionados por Poligrama en este ejercicio titulado Encuesta Nacional 09 de Septiembre: Estudio de opinión pública, un 12.6 por ciento de la población entrevistada no sabe a qué aspirante apoyar en las urnas. Esto le da un objetivo a todas las fuerzas en pugna: convencer a los apáticos e indecisos.

Para la coordinadora de Morena, Claudia Sheinbaum, tener el apoyo de al menos el seis por ciento de estas personas significaría un triunfo indiscutible, debido a que alcanzaría más de la mitad de los sufragios. En el caso de que la senadora panista Xóchitl Gálvez pudiera captar todos y cada una de las simpatías se situaría en 43.3 por ciento, lo cual la dejaría a unas décimas de la exmandataria capitalina y en un virtual empate técnico.

La abstinencia es uno de los grandes retos que el Instituto Nacional Electoral ha tratado de vencer cada vez que se convoca a elecciones. Gran parte de las personas que no apoyan a algún candidato suelen inclusive no ejercer su derecho al voto, lo cual deja a una amplia parte de la población sin dar a conocer su voluntad.

En 2018, aunque López Obrador logró el triunfo más holgado en la historia de México, no logró romper con el récord que se tiene en las urnas, ya que solamente el 62.65 por ciento de la gente emitió su sufragio. Esto significa que de 10 personas, aproximadamente cuatro no se presentó en las casillas.

La vara más alta la dejaron los comicios de 1994, cuando dos de cada tres personas se unieron a la fiesta democrática. En esa ocasión, el 77.2 por ciento de la población acudió a las casillas. En caso de que la selección de la sucesora de AMLO rompa el récord de convocatoria, cualquier cosa podría pasar con los números.