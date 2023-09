"No hay marcha atrás": Sandra Cuevas anuncia que solicitará licencia de la alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas anunció que, en breve, solicitará licencia al Congreso de la Ciudad de México para realizar recorridos a lo largo de toda la capital, rumbo a las elecciones del 2024. En conferencia de prensa, Cuevas Nieves reiteró que se encuentra firme en su decisión de contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“No es broma. No hay marcha atrás y estamos preparados para ganarle a quien sea, dónde sea y con quien sea vamos a obtener la victoria. Al que me pongan lo voy a hacer pedazos”, expuso.

Asegura que está preparada para el reto de quitarle la CDMX a Morena. FOTO: Daniel Ojeda

Sandra Cuevas propone un modelo para elegir al candidato en la CDMX

Aseguró que sus aspiraciones políticas tienen la intención de mostrar una opción nueva ante figuras políticas que llevan más de dos décadas ejerciendo en la administración pública. Agregó que presentará su propuesta de candidatura a los líderes del PRI, el PAN y el PRD, tanto a nivel nacional como al local. Su plan de trabajo rumbo a 2024, explicó, incluye varios pasos.

El FAM deberá emitir una convocatoria clara

El primer paso que propone la alcaldesa es que se lleve a cabo una convocatoria abierta al proceso interno para definir al aspirante en la Ciudad de México. Con esto, dijo, se busca que no haya imposiciones y que la decisión no la tomen los partidos.

Sandra Cuevas pide una recolección de firmas

Cuevas Nieves añadió como segunda fase la recolección de 70 mil firmas en todas las alcaldías para que los participantes busquen la simpatía de la ciudadanía que no esté registrada ante ningún partido partido que compone el FAM o inclusive de Morena.

“Hay algunos compañeros que aspiran a ser jefes de Gobierno, pero que se llevan muy bien con Morena y por supuesto que a Morena les convendría un candidato a modo. Las firmas deben ser de la gente de la sociedad civil que no pertenezca a ningún partido político y que nos den dos meses de plazo para poder reunirlas”, expresó.

Propone integrar de un comité organizador

Al igual que ocurrió con el Frente Amplio por México, la perredista pidió que se creara un comité organizador que se encargue de la vigilancia del piso parejo y el cumplimiento de las reglas por parte de los aspirantes. Propuso que este equipo fuera compuesto por académicos de la UNAM y personas que pertenecieron al Instituto Nacional Electoral.

En esta misma etapa pidió que se realizan estudios de opinión entre la gente para conocer el posicionamiento de los aspirantes.

“Hago esto porque cada partido político tiene a sus preferidos el PAN tiene a Santiago Taboada desde hace años ya están buscando ese puesto, el PRD a Nora Arias, el PRI a Adrián Rubalcava. Entonces yo quedo fuera de los tres, sin embargo, a unos días de haber levantado las manos para poder ser candidata tengo mayor popularidad y mayor reconocimiento y conocimiento en toda la Ciudad de México y nos pueden medir”, destacó.

Sandra Cuevas pide repetir los foros ciudadanos

Puntualizó que la tercera etapa sería la realización de foros por las 16 alcaldías y finalmente la celebración de una encuesta ciudadana.

Finalmente, llamó al Frente a tener a una candidata que pueda entrar a colonias populares y de nivel alto, “pues si no es así no habrá forma de ganar; nadie puede conquistar lo que no conoce”.

Pidió al Frente Amplio por México que la contemplaran

Pese a que en el pasado dijo que se retiraría de la política una vez acabado su mandato y a la vez buscaría ser la nueva secretaria de Seguridad Ciudadana, el pasado 1 de agosto, Cuevas envió tres cartas a las dirigencias nacionales y locales del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional.

En las misivas pidió a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI; a Marko Cortés, presidente del CEN del PAN; a Jesús Zambrano, quien encabeza al PRD nacional, así como a los líderes locales del PRD, Noria Arias; del PAN, Andrés Atayde, y del PRI, Israel Betanzos, que le permitieran competir por la Ciudad de México.

La alcaldesa desistió de sus intentos de ser la secretaria de Seguridad de la CDMX. FOTO: El Heraldo Media Group.

En estos mensajes indicó que se había definido como uno de los liderazgos más fuertes en la capital y además había soportado el asedio de Morena a través de múltiples ataques. Se dijo además convencida de que puede hacer un buen trabajo al frente de la CDMX y además formó parte del bloque que le arrebató más de la mitad de territorios a Morena.

"La embestida contra mi gobierno es sistemática y constante, en la historia soy la alcaldesa más calumniada, asediada y atacada, pero los resultados de mi gestión están a la vista", escribió en las cartas.

Quiere formar un gobierno único en la CDMX

Durante uno de sus eventos más recientes, la alcaldesa aseguró que es necesario crear un bloque en la capital a fin de que se gane la jefatura de Gobierno y además se tengan las 16 alcaldías para generar una agenda de trabajo en conjunto a favor de la ciudadanía.

"La competencia no es con nosotros, dejemos de dividirnos, dejemos de ver a las personas que están vestidas de color guinda y creer que son nuestros enemigos".

¿Qué alcaldes de la oposición buscan la candidatura al igual que Sandra Cuevas?

Lograr ser la abanderada del Frente Amplio por México no es una batalla ganada para la alcaldesa, debido a que antes deberá enfrentarse en una contienda interna con sus compañeros en la alianza y, por si fuera poco, con actores relevantes de los tres partidos que conforman la coalición. Entre ellos se encuentran los siguientes:

Adrian Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa

Santiago Taboada , alcalde de Benito Juárez

Lía Limón , alcaldesa de Álvaro Obregón

Luis Espinoza Cházaro , coordinador de los diputados del PRD.

Kenía López Rabadán , senadora.

Cynthia López , diputada federal del PRI.

Víctor Hugo Lobo, exdiputado del PRD.

¿Qué alcaldías de la CDMX tiene actualmente la oposición?

El próximo año la Ciudad de México renovará todas sus posiciones en las alcaldías. El reto de la oposición es quedarse con los nueve territorios que controla en la capital y además ganar los otros ocho que Morena administra actualmente. Para esto, se buscará no solamente a los perfiles que compitan por estos puestos, sino que además se tendrá que tener un candidato al gobierno central que pueda conjuntar las mayorías, esta es la misión que Cuevas nieves quiere asumir.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Cuauhtémoc.

Tlalpan.

Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Benito Juárez.

Coyoacán.

Miguel Hidalgo.

Este es el mapa que dejó en la CDMX la elección de 2021

Tras el triunfo de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México en 2018, las alcaldías quedaron divididas prácticamente a la mitad. En la parte izquierda de la entidad quedaron gobernando todos los partidos de oposición, mientras que en la derecha lo hicieron los alcaldes de Morena.

¿Quiénes son los alcaldes de la CDMX y cuáles son sus partidos?

Álvaro Obregón: Lía Limón (PAN-PRI-PRD) Azcapotzalco: Margarita Saldaña (PAN-PRI-PRD) Benito Juárez: Santiago Taboada (PAN-PRI-PRD) Coyoacán: Giovani Gutiérrez (PAN-PRI-PRD) Cuajimalpa: Adrián Rubalcava (PAN-PRI-PRD) Cuauhtémoc: Sandra Cuevas (PAN-PRI-PRD) Gustavo A. Madero: Francisco Chíguil (Morena-PT) Iztacalco: Armando Quintero (Morena-PT) Iztapalapa: Clara Brugada (Morena-PT) La Magdalena Contreras: Luis Gerardo Quijano (PAN-PRI-PRD) Miguel Hidalgo: Mauricio Tabe (PAN-PRI-PRD) Milpa Alta: Judith Vanegas Tapia (Morena-PT) Tlalpan: Alfa González (PAN-PRI-PRD) Tláhuac: Berenice Hernández (Morena-PT) Venustiano Carranza: Evelyn Parra (Morena-PT) Xochimilco: José Carlos Acosta (Morena-PT)

¿A quién se enfrentará el Frente Amplio por México en la CDMX por parte de Morena?

Uno de los procesos internos más complejos en cuanto a las gubernaturas se llevará a cabo en la Ciudad de México. Todos los partidos buscarán poner a sus perfiles locales más fuertes en la contienda interna, por lo que se prevé que la batalla sea reñida en la entidad.

En el caso de Morena, se tienen al menos cinco aspirantes. Todos ellos cuentan con una amplia trayectoria y reconocimiento de la ciudadanía. A continuación los más destacados dentro del Movimiento de Regeneración Nacional que han mostrado interés en los comicios:

Omar García Harfuch: exsecretario de Seguridad Ciudadana

Aunque es el primero en las encuestas, no ha mostrado su interés de manera precisa. Al renunciar a la SSC CDMX, dijo que lo hacía para apoyar a Claudia Sheinbaum en los esfuerzos rumbo a 2024.

Clara Brugada Molina: alcaldesa de Iztapalapa

La líder local dejará su cargo el 15 de septiembre para realizar un recorrido a través de toda la CDMX para posteriormente inscribirse en el proceso interno.

Ricardo Monreal, expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado

Tras ser derrota en el proceso interno para la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, el exsenador alzó la mano para buscar la jefatura de Gobierno.

Armando Quintero, alcalde de Iztacalco

El alcalde de la demarcación al oriente de la capital no ha marcado de manera frontal su interés en participar; sin embargo, en una entrevista para El Heraldo Media Group sostuvo que quisiera acompañar a Claudia Sheinbaum en un esfuerzo a nivel nacional, pero no en un cargo dentro del Congreso de la Unión.

Mario Delgado, líder nacional de Morena

Aunque ha sonado en varias ocasiones para buscar este puesto, Mario Delgado no ha negado, ni aceptado su pretensión de ocupar esta posición. No obstante, dejo en claro que terminará con su encomienda al frente del partido después de las elecciones de 2024.