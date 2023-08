Sandra Cuevas se sumaría a la lucha por la CDMX, estos son los alcaldes con los que se jugaría la candidatura en el FAM

La Ciudad de México será el epicentro de una de las luchas más importantes durante el proceso electoral de 2024, debido a que se renovarán las 16 alcaldías de la capital y además se elegirá al sucesor del jefe de Gobierno Martí Batres. La entidad es uno de los bastiones más importantes de Morena, por lo que una de las prioridades de la oposición del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionarios Institucional y el Partido de la Revolución Democrática será quedarse con esta zona.

Para esto, ya se han perfilado diversos actores que llegaron a tomar las riendas de alguna de las demarcaciones de la CDMX durante los comicios de 2021 bajo la tutela del la coalición Va por México, la cual este año se perfila a llamarse Frente Amplio por México en su esfuerzo nacional para retomar el control de la mayor parte del país.

El próximo año la CDMX será uno de los puntos en juego. FOTO: Archivo.

¿Quienes son los aspirantes del Frente Amplio por México para la CDMX?

La mayor parte de los personajes de la política de la capital que buscan ser tomados en cuenta para el proceso electoral de 2024 lideran alguna de las ocho alcaldías en manos de la oposición. A continuación los más fuertes contendientes a este cargo.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc: "Si Dios me lo permite y ustedes me apoyan, sí, sí voy a competir"

Pese a que al inicio de los preparativos de la coalición rumbo a 2024, Sandra Cuevas dijo que no estaba interesada en participar en el proceso interno para seleccionar al abanderado del FAM para la jefatura de Gobierno y prefería buscar ser la nueva titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, parece haber cambiado de opinión.

La alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró ayer, durante un evento sobre vigilancia en la demarcación, que si la gente de la capital la apoyaba, estaba dispuesta a buscar ser la sucesora de Martí Batres.

La alcaldesa buscaría ser la nueva jefa de Gobierno de la CDMX. FOTO: Cuartoscuro.

"Ustedes saben que así mucho que me quieran los partidos, no, porque no me doblo ante ellos, porque no me doblo ante ningún político porque mi deber es con la gente, pero pues ya llegué”.

En días pasados Cuevas había pedido a la oposición tener respeto a su investidura como alcaldesa y se le debía consultar en caso de que se buscara a la persona que competiría por su cargo en 2024. Añadió que en caso de que sintiera que se estaba violentando su autoridad, estaba dispuesta a romper con la coalición.

"Dejen de saborearse la Cuauhtémoc", dijo en esa ocasión.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón: "Hay oportunidad para ganarle a Morena en la CDMX"

La alcaldesa de Álvaro Obregón es otra más de las interesadas en participar en el proceso interno del Frente Amplio por México para competir en los comicios de 2024 en la Ciudad de México. El pasado 1 de agosto, la líder de la demarcación tuvo una entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group para hablar de sus aspiraciones.

La líder local indicó que estaba dispuesta a buscar ser la nueva líder en la CDMX, pero que la oposición debía establecer un camino de unidad para poder vencer a Morena. Destacó que cualquiera de sus compañeros en la oposición están listos para contender con este cargo.

La alcaldesa busca quedarse con la CDMX. FOTO: Cuartoscuro.

Además de esto, Limón se dijo convencida de que es posible ganarle al Movimiento de Regeneración Nacional, pese a que las encuestas favorecen al partido mayoritario. Recordó que los estudios de opinión también reflejaban un ambiente poco favorable para la derecha y aún así se quedó con la mitad de los territorios de la capital.

“En Álvaro Obregón yo empecé 30 puntos abajo y gané por 21 puntos”, destacó.

Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez: "Hemos hecho un buen trabajo"

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, es uno de los perfiles fuertes que hay dentro del Frente Amplio por México para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Desde hace meses el político ha alzado la mano para buscar convertirse en el representante del la oposición rumbo a las urnas.

Actualmente asegura estar esperando a conocer la convocatoria y las reglas que emitirá el Partido Acción Nacional para definir a las personas que enviará para la terna de aspirantes para la alianza de la derecha.

El político ha mantenido un buen balance en sus indicadores. FOTO: Archivo.

El político aseguró que su intención es replicar las estrategias exitosas que ha aplicado en la alcaldía hacia toda la ciudadanía en la capital. Destacó que la coordinación entre las autoridades, así como el programa Blindar pueden aplicarse en toda la capital a fin de tener una mejor administración.

Asegura además que la alianza ha sido exitosa, competitiva, lo cual garantiza su permanencia, así como la solidez que tiene ante la ciudadanía que demostrado su simpatía por esta.

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa: "Quiero ser presidente de mi país"

El alcalde de Cuajimalpa es uno de los perfiles que más suena para competir por la Ciudad de México y uno de los que ha alzado la mano para ser tomado en cuenta por la oposición para el proceso de 2024. El político asegura que no solamente busca suceder a Martí Batres en la capital, sino que además intentará ser el presidente de México.

Su objetivo, dice, es tratar de tener una nación que sea admirada a nivel internacional. Para esto, aseguró en una entrevista que dio a Adriana Delgado a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, cuenta con voluntad política, honestidad, así como acciones contundentes para enfrentar a la delincuencia.

Buca ser el abanderado de la oposición. FOTO: Archivo.

"Tenemos que empezar a castigar con mano muy dura al delincuente, están destruyendo a nuestro país. Y estoy convencido que ante esa batalla nadie puede negarse", dijo el mandatario local.

Dentro de su experiencia en la función pública destaca haber dirigido una alcaldía con diversas complicaciones que engloba aspectos de desigualdad importante a la par de que incluye centros de negocios importantes. El poder conjuntar dinámicas y estrategias a favor de ambos tipos de sociedad, destaca, sirven para comprobar sus capacidades al frente de la demarcación.