Sandra Cuevas buscará ser jefa de gobierno en 2024

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció su intención de buscar la jefatura de gobierno en el proceso electoral del 2024.

“Si Dios me lo permite y ustedes me apoyan, sí, si voy a competir para ser la próxima jefa de gobierno”, apuntó durante un informe en materia de seguridad, llevado acabo en la explanada de la alcaldía.

Añadió que “ustedes saben que así mucho que me quieran los partidos, no, porque no me doblo ante ellos, porque no me doblo ante ningún político porque mi deber es con la gente, pero pues ya llegué”.

Vecinos la apoyan

Con porra de vecinos, quienes coreaban: “no estás sola”, indicó que no le va temblar la mano para hacer lo correcto.

Expreso que trabajará en temas de seguridad, mejoramiento de espacios públicos, movilidad y salud.

Manifestó que su prioridad será dignificar la labor de los policías, por lo que no deben ganar menos de 30 mil pesos mensuales,

Asimismo, precisó que se debe trabajar en la recuperación de espacios públicos, y en la rehabilitación de escuelas.

Finalmente comentó que para garantizar la salud se deben construir clínicas para brindar atención y exámenes clínicos que estén alcance de todos.

