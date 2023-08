Xóchitl Gálvez "Hay unidad en el Frente Amplio por México y están abiertos a sumar a Movimiento Ciudadano"

La unidad en el Frente Amplio por México existe y si liderazgos de Movimiento Ciudadano (MC) decidieran sumarse, serán bienvenidos" y todo suma", dijo en Guadalajara Xóchitl Gálvez Ruiz, en caso de que el próximo 3 de septiembre resulte la coordinadora de esta alianza.

"Soy totalmente respetuosa de lo que pase dentro de MC. No me gustaría contribuir de ninguna manera a que se sintiera que yo estoy tratando de incidir en alguna decisión. No es así, no he tenido ese diálogo con los compañeros de MC, tengo una extraordinaria relación con los senadores empezando con Dante, Clemente, con las Senadoras de MC, como Senadoras o sea, nos queremos, nos respetamos, tenemos una agenda común impresionante", expuso.

Señaló que a escasos 10 o 15 días de que se dé la definición del Frente, ella sí se ve sumando liderazgos de MC, y ante el cuestionamiento sobre la publicación en sus redes "de un atardecer naranja", sobre si es un guiño a ese instituto político, dijo que llegado el momento espera sumar liderazgos de personajes como Enrique Alfaro, Colosio o Dante.

"A mi sí me gustaría que MC fuera parte de este Frente Amplio por México... yo sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo primero a que yo sea realmente la coordinadora, de que voy a saludar al gobernador, le voy a llamar por teléfono en cuanto tenga un tiempo, por supuesto que le voy a llamar".

Jalisco merece tener una presidenta, primero que le dé la cara a los papás, que venga a Jalisco Créditos: Mayeli Mariscal

Destacó que la preferencia en las encuestas las ha ganado gracias a su plataforma personal y la suma de los demás institutos políticos que participan en el frente y gracias a su recorrido por el país y destacó que ella no va a "corporizar la votación".

De visita en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, Gálvez Ruiz señaló que ella respeta a Enrique Alfaro, de quien dijo es un hombre "com experiencia, brillante, trabajador, honesto y eso me gusta de su perfil, pero primero hay que platicar con él" y así dejó abierta la posibilidad de que colabore con su proyecto en caso de que ella sea la abanderada del Frente Amplio por México como candidata a la presidencia.

En su acercamiento con académicos y universitarios, acompañada de Ricardo Villanueva, rector general, destacó que fue en Jalisco, luego de su participación en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en donde tomó la decisión de contender por la Presidencia luego de sentirse acompañada y que ante el cierre de filas, sintió que había la posibilidad de construir un movimiento con los ciudadanos.

"Jalisco no se merece el abandono del Gobierno Federal"

Xóchitl Gálvez se refirió a la desaparición de cinco jóvenes el pasado 11 de agosto en el municipio de Lagos de Moreno y envió un mensaje de solidaridad a las familias de Diego Alberto Lara Santoyo, de 20 años de edad; Uriel Galván González, 19 años de edad; Dante Cedillo Hernández, 22 años de edad y Jaime Adolfo Martínez Miranda, de 21 años de edad además de Roberto Carlos Olmeda Cuéllar, 20 años de edad, quien por cierto es estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Añadió que la estructura que tiene la administración federal a través de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es mayor a la que pueda tener la administración estatal y lamentó que Jalisco haya sido abandonado en la estrategia de combate a la seguridad.

"Jalisco merece tener una presidenta, primero que le dé la cara a los papás, que venga a Jalisco y se reúna con los padres y presente una nueva estrategia de seguridad. Es inaceptable la desaparición de un solo joven más. Sí le toca al Gobierno Federal. Jalisco no tiene la capacidad ni de fuerza ni de inteligencia que tiene la Guardia Nacional y el Ejército y este gobierno ha abandonado a su suerte a Jalisco", lamentó.

Como Senadora, le envió un mensaje al gobernador Enrique Alfaro a quién le dijo que cuenta con apoyo en materia de presupuesto para que se destinen los recursos que requieren los alcaldes para fortalecer la seguridad municipal y al Estado para equipar a sus elementos.

A los Altos de Jalisco deben acudir los representantes de los tres órdenes de gobierno y hacer frente al nivel de responsabilidad ante la extensión de delitos por parte de la delincuencia organizada.

Previo a su mensaje en el Paraninfo, estuvo acompañada de las presidentas estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Natalia Juárez; del Partido Acción Nacional (PAN), Diana González y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Haro.

Finalmente, al ser cuestionada por los tres libros que le cambiaron la vida son: La muerte de Artemio Cruz; La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez y de Carlos Fuentes, Cristóbal Nonanto porque habló de su pueblo.

dhfm