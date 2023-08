Pablo Lemus: Movimiento Ciudadano necesita unidad

El alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro hizo un llamado a la unidad y pidió al gobernador Enrique Alfaro Ramírez que reflexione y regrese a las mesas de diálogo al interior del Partido Movimiento Ciudadano, porque se requiere de su experiencia y visión política para alcanzar el triunfo electoral en 2024.

“Si le apostamos a la fractura es apostarle a la derrota, si le apostamos a la unidad es apostarle al triunfo .... (Enrique Alfaro) es un personaje político que podemos desperdiciar, al contrario, lo debemos aprovechar para Movimiento Ciudadano y para la construcción de este país. Yo esperaría que el gobernador Alfaro pudiera recapacitar y volver a estas mesas porque de verdad es muy valioso para Movimiento Ciudadano. De lo que se trata es de construir un proyecto en común, de poder llegar a una decisión colectiva. No podemos hablar de candidaturas únicas, nadie, ni yo, nadie puede ganar una elección en equipo y colectivo. Si pensamos en jugar solo, ¡ya nos llevó la tristeza! Por eso nos tenemos que poner de acuerdo”.

Lemus Navarro negó un rompimiento en Movimiento Ciudadano y resaltó la aportación política y la valía de Enrique Alfaro al interior del partido naranja tanto en Jalisco como en México.

“Yo no veo un rompimiento. El gobernador (Alfaro) ya nos había adelantado que dejaría de participar en las mesas decisorias rumbo al proceso electoral del 2024. Yo respeto mucho la decisión, sobre todo por sus planes futuros al dejar la gubernatura. A lo que debemos apostar es a la unidad. Enrique Alfaro es el principal pilar de Movimiento Ciudadano en Jalisco y uno de los principales baluartes a nivel nacional. A Enrique Alfaro lo necesitamos en las decisiones hacia el 2024, necesitamos mantenernos unidos. La forma del triunfo es trabajar en equipo, un trabajo colectivo. Siempre apostaré en incluir a Enrique en todas las decisiones a tomar porque para mí siempre serán muy valiosas... Alfaro es un visionario, un pragmático de la política que sabe escuchar y siempre toma decisiones en beneficio de su municipio, su estado y su país. Estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo. No veo la ruptura, claro que existe diferencia de opiniones. Yo no lo veo mal, esto enriquece”, añadió.

Jalisco es cuna de Movimiento Ciudadano, pero es vital estar unidos para concretar el triunfo electoral en México, las diferencias de pensamiento también fortalecen, insiste el edil tapatío.

“El proyecto colectivo se construye desde jalisco que fue la cuna de Movimiento Ciudadano, pero se construye en conjunto con la dirigencia nacional, con nuestros amigos de Nuevo León, con Campeche y muchas personas a lo largo del país que creen en este movimiento. No podemos defraudar a nadie. Tenemos que construir un proyecto colectivo donde quepamos todas y todos: Dante (Delgado), Enrique Alfaro como parte fundamentales en este proyecto, Samuel, (Luis Donaldo) Colosio, Bibi Ravelo, Clemente (Castañeda), (Alberto) Esquer, aquí debemos caber todos y evitar la fractura. Que todos salgamos unidos rumbo a 2024”.

En caso de que Enrique Alfaro no regrese físicamente a esas mesas para la elección de candidaturas, su visión y opiniones de cualquier forma será tomada en cuenta por parte de los que sí participen “porque sus ideas no pueden quedar excluidas… La estructura en Jalisco es elemental para el triunfo en 2024. Esta estructura que se construyó durante más de 10 años es sumamente valiosa y se tiene que cuidar”. Se adelantó que esta misma semana habrá una reunión entre emecistas jaliscienses con el dirigente nacional Dante Delgado.