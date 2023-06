Alejandra del Moral: Va por México defenderá al país del autoritarismo

La candidata de “Va por el Estado de México”, Alejandra Del Moral Vela, afirmó que la alianza que encabeza busca consolidar el primer gobierno de coalición y defender al país del autoritarismo.

La priista arrancó la semana al acudir al “Foro Decisión 2023” de la Universidad Panamericana Campus Ciudad Panamericana, en el que convivió con la comunidad estudiantil y les expresó sus propuestas, pero también los llamó a salir a votar el 4 de junio.

En su mensaje, recordó que inició en la política porque quería cambiar las cosas y contra lo que luchó en ese tiempo hoy lo está volviendo a ver, por lo que el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, ahora encontraron las coincidencias para defender las libertades, instituciones y la democracia.

“Y hoy exactamente quieren regresar a lo que por tantos años quisimos quitar, y hoy lo peor del PRI, ya no está en el PRI, está en Morena y lo digo con absoluta claridad, vamos a seguir trabajando y construimos está coalición porque el PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, que fuimos adversarios durante muchos años, encontramos una coincidencia”, expresó.

Del Moral Vela reclamó que Morena está haciendo exactamente lo que por años pelearon que no sucediera: un presidencialismo autoritario, y de eso hoy “Va por el Estado de México” está defendiendo al país.

Por ello, recordó que buscan instalar el primer gobierno de coalición en el país, donde no sólo es la candidata, sino han establecido porcentajes de participación a partir de la legislación que impulsaron en la materia.

Reconoció que dicha figura representa que sí o sí habrá alternancia después del 4 de junio en el Estado de México, aunque apostarán a tener capacidad, experiencia y caminando hacia adelante y no atrás.

“Los gobiernos de coalición también son alternancia política, así es sí o sí va haber alternancia política después del 4 de junio en el Estado de México, y para mí es un gran honor poder decirles las capacidades políticas, el compromiso con el servicio público nos da para poder construir hasta con los que fueron nuestros adversarios”, declaró.

Del Moral Vela indicó que es la candidata de la reconciliación debido a que ella considera a la pluralidad como un plus y no obstáculo, porque no se necesita pensar igual y los gobernantes deben unir y no dividir o destruir como lo hace Morena con programas e instituciones.

La aspirante a la gubernatura mexiquense recordó que como demócratas tienen la obligación de generar política y paz social después de una elección y admitió que su adversaria en el segundo debate no respondió si respetará los resultados electorales.

Además, ratificó que Morena es el verdadero rostro de la corrupción, porque su rival admitió que fue su partido y no ella el descuento de los trabajadores de Texcoco, pero lo cuestionó porque ella enfatizó que la corrupción es de las personas no de las instituciones.

