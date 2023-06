Refuerzan gobernadores del PAN la campaña de Alejandra del Moral en Toluca

La campaña de la candidata de “Va por el Estado de México”, Alejandra Del Moral Vela, fue reforzada por gobernadores del PAN, y su dirigencia nacional adelantó que estarán el 4 de junio para defender el triunfo. Ante ello, la priista indicó que en 15 días festejarán y empezarán a ver cómo le cumplen a la gente.

Este domingo, en el primer cuadro de la capital mexiquense estuvieron las mandatarias de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y la de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, así como el mandatario de Querétaro, Mauricio Kuri González.

Además, Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN; Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados; Enrique Vargas del Villar, coordinador de los diputados locales y Anuar Azar Figueroa, líder estatal. Además, hubo presencia de la organización civil de Gustavo De Hoyos Walther, quien aspira a la candidatura presidencial.

En su mensaje, la candidata aliancista, Del Moral Vela, agradeció el apoyo del PAN y expresó que es su familia política, que ya está comprometida con su proyecto y está echada para adelante para ganar el 4 de junio.

Recordó que unidos el PRI, PAN, PRD y NAEM son invencibles, y así sólo pueden derrotar a Morena y triunfar.

“Por eso para mí hoy es un orgullo estar con ustedes con Acción Nacional, mi familia política comprometida ya con esta gran coalición, echada para adelante, entregada, dispuesta, defensora de la democracia, de las causas ciudadanas y de la familia”, declaró.

Ante la militancia panista, la aspirante a la gubernatura mexiquense aseguró que ya alcanzó a su adversaria y en 15 días le van a tapar la boca a Morena, porque ya le ganaron en el 2017 y 2021, por lo que lo volverán a hacer y no la espantan.

Indicó que el 4 de junio estarán festejando, pero sobre todo ya viendo cómo le van a cumplir a la gente, porque no sabe fallar y no lo hará con los mexiquenses. Por lo que a sus seguidores, pidió, salir a votar, porque de no hacerlo les dan gusto a sus contrincantes.

“Quedan 10 días de campaña, 14 días para la elección hoy en 14 días vamos a estar festejando, pero sobre todo vamos a estar pensando ya en cómo cumplir a la ciudadanía, porque Alejandra no sabe fallar y no le va a fallar al pueblo mexiquense”, apuntó.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que el 4 de junio senadores de la República y diputados federales estarán en el Estado de México, para defender el triunfo, porque en Coahuila ganarán con un margen de 15 puntos, y Del Moral Vela empezó 20 puntos abajo, pero ya empató.

Aseguró que la política de Cuautitlán Izcalli será la tercera gobernadora del PAN, y harán buen equipo con los que son emanados de su partido y también con el PRI, quienes defenderán al país.

“Vas a ser la tercera gobernadora, la tercera gobernadora que defenderá lo que es bueno para el Estado de México, que defenderá el equilibrio de poderes y sé que con mis dos gobernadoras y mis otros tres gobernadores, y los otros gobernadores también del PRI van a ser un gran equipo”, expresó.

En su mensaje, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, recordó que a Morena ya le han ganado y han empezado a recuperar al país desde sus estados y ahora le toca al Estado de México.

“En 2016, 2018 y 2021, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua les hemos roto el hocico a Morena, así que prepárense Estado de México porque recuperar nuestro país ya empezó por Querétaro, Guanajuato, Yucatán, Aguascalientes y por Chihuahua, y los próximos son ustedes, los mexiquenses”, declaró.

La mandataria de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, aclaró que Morena no pudo en su estado y en la entidad mexiquense se deben poner listos para salir a votar, porque, resaltó, que los gobiernos panistas han recuperado las Estancias Infantiles, el Seguro Popular y los empleos.

Finalmente, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, enfatizó que en el Estado de México sólo hay un plan A, no B o C, y es que van a ganar con Alejandra Del Moral, debido a que necesitan seguir con buen rumbo en el país.