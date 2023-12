Claudia Sheinbaum llama a los jóvenes a apoderarse de la Cuarta Transformación

Lo que queremos son jóvenes rebeldes, aseguró la precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

En un encuentro con jóvenes en el Parque Santa Catarina, en Coyoacán, llamó a este sector poblacional a apoderarse del movimiento de la Cuarta Transformación.

"Y este movimiento es de ustedes, constrúyanlo, apodérense de él, háganlo suyo, porque lo que nosotros queremos son jóvenes rebeldes, jóvenes que saquen adelante a su patria, a la nación, y que sigan construyendo las libertades", enfatizó.

Coyocacán recibe a Claudia Sheinbaum y Clara Brugada

En la esquina de Francisco Sosa y Jardín Santa Catarina se formó una valla humana. Querían organizar la llegada de Claudia Sheinbaum. Con megáfonos pedían orden. Entre un grupo de jóvenes, quienes eran los encargados de la logística del evento, se decían cosas al oído.

En segundos toda organización se diluyó. La precandidata presidencial llegó y la aspirante a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, también. Cada una tomó una ruta. Nadie usó la valla humana. Las y los jóvenes se volcaron hacia ambas. Una ligera llovizna acompañó su andar.

Selfies, abrazos, peticiones. Era complicado atender cada una. Hoy, a diferencia de otros eventos, no había vallas metálicas. Organización pura entre los presentes para coordinar el trayecto.

El templete no medía más de un metro. Tampoco había sillas para el público, todos de pie. Alrededor del jardín se dispersaron seis bafles.

La primera en llegar al escenario fue Sheinbaum. Después Brugada. Ambas se saludaron y suspiraron. La caminata fue pesada.

"Hoy la juventud está con la Cuarta Transformación de la vida pública de México, porque no queremos regresar al pasado, no queremos regresar, no queremos regresar al pasado de privilegios y corrupción

"Estamos en las manos de las jóvenes y los jóvenes de México", aseguró la aspirante al Ejecutivo federal.

Fue el turno de Clara Brugada, quien se comprometió a convertir la capital del país en la Ciudad más cultural.

"De eso se trata la Cuarta Transformación, cambiar el espacio público y hacer, aquí, en el espacio que los jóvenes, de manera gratuita, ejerzan sus derechos al deporte y la cultura, en esta ciudad se convertirá, de la mano de ustedes, la más cultural", planteó. Previo a las participaciones, un grupo de jóvenes planteó sus dudas.

